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TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu harekete geçti!

Kartalkaya’daki otel yangınında AFAD’ın, 15 kişiyi kurtardığı öğrenildi. Genel Müdür Sadi Ergin, “İnsanlar daha çok camların önünde hayatını kaybetmiş” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu harekete geçti!

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişi yanarak can verdi. TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu, faciayı tüm boyutlarıyla araştırmak için harekete geçti. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, sunumunda şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

AFAD, ihbardan 55 dakika sonra bölgeye ulaştı.
AFAD'IN ilk giden ekibi, 15 kişiyi merdivenle tahliye etti. İnsanlar camların önünde vefat etmiş.
Yangına 171 araç ve 533 personelle müdahale edildi.
Otelde 238 misafir, 100 çalışan vardı. Çalışanların çoğu kot altındaydı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da "Tesise 5 kez idari yaptırım uygulanmış, bunlar arasında 3 uyarı ve 2 idari para cezası yer almıştır" dedi.

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