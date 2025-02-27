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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TSK'yı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TSK’yı hedef almasına sert tepki gösterdi. Çelik, “CHP yöneticilerindeki “siyasi okur-yazarlık” probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor” dedi.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten TSK’yı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun teğmenlerin ihracı ve Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olması için baskı yaptığını öne sürdü. Özel, "Günü gelince hesabını sormak için sizi not ediyorum" dedi.

Özel'in skandal açıklamalarına ilk olarak Başkan Erdoğan'dan tepki geldi. Erdoğan, "Başkomutan olarak sesleniyorum. Haddini bil, ayaklarını denk al" dedi.

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki "siyasi okur-yazarlık" probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki "siyasi okur-yazarlık" probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.

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