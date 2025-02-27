CHP Genel Başkanı Özel'den PKK açıklaması: "Kendini feshetmesi çağrısı önemlidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti olarak ülkenin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılıklarını sürdürdüklerini vurguladı.

CHP'li Özgür Özel'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve bundan sonra da karşı olmaya devam edeceklerini belirten Özel, "Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz." ifadesini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI VE KENDİNİ FESHETMESİ ÇAĞRISI ÖNEMLİDİR"

Özel, demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış, tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarının altını çizdi.