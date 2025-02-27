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CHP Genel Başkanı Özel'den PKK açıklaması: "Kendini feshetmesi çağrısı önemlidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Özel, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir." dedi.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 23:21 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 23:21
CHP Genel Başkanı Özel’den PKK açıklaması: Kendini feshetmesi çağrısı önemlidir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti olarak ülkenin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılıklarını sürdürdüklerini vurguladı.

CHP'li Özgür Özel'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)CHP'li Özgür Özel'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve bundan sonra da karşı olmaya devam edeceklerini belirten Özel, "Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz." ifadesini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI VE KENDİNİ FESHETMESİ ÇAĞRISI ÖNEMLİDİR"

Özel, demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış, tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarının altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

Bugüne kadar yaptıkları katkıları bundan sonra da esirgemeyeceklerini belirten Özel, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Meselelerin temennilerle değil güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözüleceğini kaydeden Özel, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümünün ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkün olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

İç barışın otoriter bir sistemde değil demokratik düzende hukuk devleti ilkelerine uymakla, adalet ve eşitlikle sağlanacağını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi elzemdir. Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki ve aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi doğrultusunda her zaman barış ve demokrasi çabalarının yanında, savaşın, terörün, çatışmanın ve otokrasinin karşısındayız."

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