CHP Genel Başkanı Özel'den PKK açıklaması: "Kendini feshetmesi çağrısı önemlidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti olarak ülkenin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılıklarını sürdürdüklerini vurguladı.
CHP'li Özgür Özel'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)
Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve bundan sonra da karşı olmaya devam edeceklerini belirten Özel, "Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz." ifadesini kullandı.
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI VE KENDİNİ FESHETMESİ ÇAĞRISI ÖNEMLİDİR"
Özel, demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış, tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarının altını çizdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)
Bugüne kadar yaptıkları katkıları bundan sonra da esirgemeyeceklerini belirten Özel, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz." görüşünü paylaştı.
Meselelerin temennilerle değil güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözüleceğini kaydeden Özel, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümünün ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkün olduğunu bildirdi.