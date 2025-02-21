MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Dostları sevinecek düşmanları üzülecek

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi (Fotoğaf: DHA)

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmenin ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmenin vicdansızlık olduğunu belirtti.

Bahçeli'nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aştığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti: