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MHP’den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Dostları sevinecek düşmanları üzülecek

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." ifadesini kullandığı bir paylaşım yaptı.

AA AA
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 11:05
MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Dostları sevinecek düşmanları üzülecek

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı operasyonu sonrası tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 14 Şubat'ta taburcu edildi.

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi (Fotoğaf: DHA)Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi (Fotoğaf: DHA)

    MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmenin ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmenin vicdansızlık olduğunu belirtti.

    Bahçeli'nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aştığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr)

    "Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte, sayın Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir."

    Çiçek, bahse konu kişilere yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirerek, "Lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis'e yoldaş olmuşlardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

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