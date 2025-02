Başkan Erdoğan Özel’in, TSK’nın komuta kademesiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi: Ayağını denk al haddini bileceksin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:

Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Ana muhalefet yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına saplanırken biz ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz bunun hesabını yapıyoruz.



Kurultaylarından tahsillerine kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük, ya yolsuzluk fışkırıyor. Sizin hiç mi hukuka, nizama uygun adımınız olmaz? Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz hallerden hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel belediyelerdeki iddialara yanıt versin. Sayın Özel çok konuşmakta ama boş konuşmaktadır. Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne üslubu siyasi nezakete uygundur.



Kullandığı ifadeler (Kuvvet komutanlarını tehdit) bunun en son örneğidir. Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayağını denk al, almazsan biz denk getiririz. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin. Komuta kademesini toplayacağım, manevi tazminat başta diğer alanlarda davayı açacağız.



Başkan Erdoğan, dün 71 yaşına girdi. Birçok devlet başkanı telefonla kendisini tebrik etti. Erdoğan için AK Parti logosunun bulunduğu doğum günü pastası kesildi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Kavgasız toplanamayanların bize bakıp hırçınlaşması normal. Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Yoksa çanlar, onun için çalacak.

