SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Özel’in, TSK’nın komuta kademesiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi: Ayağını denk al haddini bileceksin!

Başkan Erdoğan, Kuvvet Komutanlarını tehdit eden Özel’e sert tepki gösterdi. “Ayaklarını denk alacaksın. Haddini bileceksin. Ne tuttuğun yol yoldur, ne de üslubun nezakete uygundur” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Başkan Erdoğan Özel’in, TSK’nın komuta kademesiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi: Ayağını denk al haddini bileceksin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:
Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Ana muhalefet yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına saplanırken biz ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz bunun hesabını yapıyoruz.

Kurultaylarından tahsillerine kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük, ya yolsuzluk fışkırıyor. Sizin hiç mi hukuka, nizama uygun adımınız olmaz? Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz hallerden hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel belediyelerdeki iddialara yanıt versin. Sayın Özel çok konuşmakta ama boş konuşmaktadır. Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne üslubu siyasi nezakete uygundur.

Kullandığı ifadeler (Kuvvet komutanlarını tehdit) bunun en son örneğidir. Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayağını denk al, almazsan biz denk getiririz. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin. Komuta kademesini toplayacağım, manevi tazminat başta diğer alanlarda davayı açacağız.

Başkan Erdoğan, dün 71 yaşına girdi. Birçok devlet başkanı telefonla kendisini tebrik etti. Erdoğan için AK Parti logosunun bulunduğu doğum günü pastası kesildi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.
Sana, Başkomutan olarak sesleniyorum. Ayağını denk al. Almazsan denk getirmesini biliriz. Komuta kadememi toplayıp her türlü davayı açacağız.
Kavgasız toplanamayanların bize bakıp hırçınlaşması normal. Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Yoksa çanlar, onun için çalacak.

Başkan Erdoğandan komuta kademesini hedef alan CHPli Özele sert tepki: Ayağını denk al!Başkan Erdoğandan komuta kademesini hedef alan CHPli Özele sert tepki: Ayağını denk al!
Başkan Erdoğan'dan komuta kademesini hedef alan CHP'li Özel'e sert tepki: Ayağını denk al!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
Maydonoz Döner operasyonunda yeni gelişme! Parayı motivasyon amaçlı kullanıyorlarmış! Cuma Dağlı’nın ifadesine ulaşıldı!
Binance
Başkan Erdoğan’dan teşekkür mesajı: Hep birlikte nice yıllara... | Liderler peş peşe doğum gününü kutladı
Başkan Erdoğan’dan komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Ayağını denk al!
İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES’i büyütecek
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar
DEM Parti’ye 3. kez İmralı onayı çıktı: Öcalan’la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak
İspanya’dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları 3,5 ayın sonunda İstanbul’a ulaştı
Fırtına kupada turladı! Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2 | MAÇ SONUCU
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis
ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu: Zelenskiy madenler anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray’a geliyor!
CHP’den CHP’lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri İmamoğlu’na sert daldı
Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası masa yeniden Türkiye’de kuruluyor: ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da bir araya gelecek
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı