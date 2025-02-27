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Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlıklarında ve Diyanet İşleri Başkanlığında yeni görev değişiklikleri gerçekleşti. Vedat Demiröz ve Prof. Dr. Çağrı Erhan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına atandı.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 00:15 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 01:10
Atama kararları Resmi Gazete’de! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan atandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlıklarında ve Diyanet İşleri Başkanlığında atama ve görevden almalar oldu.

Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de.Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIKLARINDA ATAMALAR

Yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Vedat Demiröz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı ve kendisine Büyükelçi unvanı verildi.

Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de.Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de.

DİYANET İŞLERİNDE ATAMALAR

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, görevden alındı. Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak, Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu, atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Vedat Demiröz.Vedat Demiröz.

VEDAT DEMİRÖZ KİMDİR?

Vedat Demiröz 1 Mart 1956'da Bitlis'te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Yeminli mali müşavir olarak çalıştı.

Türkiye Kalkınma Bankası Denetim Kurulu Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri Mali Danışmanı, TOKİ Emlak Konut GYO AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sorumlu Ortak Başdenetçisi, İTO İştiraki Formula İstanbul AŞ Mali Danışmanı, DSİ Dünya Su Forumu Mali Danışmanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV), Birlik Vakfı, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MÜMDER), İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (İSMMMD) ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO) üyesi olarak faaliyet gösterdi.

SİYASİ HAYATI

2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Bitlis milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Bu dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Katiplik ve Komisyon Sözcülüğü görevlerini yürüttü.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde yine Bitlis'ten AK Parti milletvekili adayı olup seçildi.

AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

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