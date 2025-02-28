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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'ndan 28 Şubat mesajı: Millet iradesine silah çekilmiştir

28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve tarihe "postmodern darbe" olarak geçen sürecin üzerinden 28 yıl geçti. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, darbe zihniyetini kınamak için bir araya geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Bi̇rdal, açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 11:04
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’ndan 28 Şubat mesajı: Millet iradesine silah çekilmiştir

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Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat 'postmodern' darbesinin üzerinden 28 yıl geçti.

Seçilmiş hükümetin vesayet gölgesinde bırakıldığı ve irtica bahanesiyle başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının elinden alındığı 28 Şubat'ı ve darbe zihniyetini kınamak için AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı bir araya geldi.

28 Şubat'ı ve darbe zihniyetini kınamak için AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı bir araya geldi.  (Takvim.com.tr) 28 Şubat'ı ve darbe zihniyetini kınamak için AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı bir araya geldi.  (Takvim.com.tr)

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Bi̇rdal, açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama:

Bugün 28 Şubat Darbesinin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldik.

Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir. Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekûn bir karanlık kampanya başlatılmıştır.

Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Bi̇rdal, açıklamalarda bulundu. (Takvim.com.tr)AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Bi̇rdal, açıklamalarda bulundu. (Takvim.com.tr)



Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış; medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir.


Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Bi̇rdal, açıklamalarda bulundu. (Takvim.com.tr)AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Bi̇rdal, açıklamalarda bulundu. (Takvim.com.tr)


Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor.


Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız.

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