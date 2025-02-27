Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye PKK çağrısı: "Desteklemeyi bırakın"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı. (AA)
İran'ın SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünü destekleme ihtimaline yönelik iddialara ilişkin Fidan, İran'ın geçmişteki gibi politikaları devam ettirmesinin doğru bir yol olmayacağını vurguladı. Fidan, "Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister. Yani dünyada artık hiçbir şey gizlenemiyor. Sizde olan yetenekler başkasında da var. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız." diye konuştu.
Fidan, bölgede İran ile bir normalleşmeye gidilip gidilmediğine ilişkin, İran'da belli grupların Suriye ve Irak meselesini kayıp ve kazanç üzerinden okuyabileceğini ancak ülkenin genelinde akıllı devlet insanlarının bunu farklı okuyabileceğini söyledi.
Suriye'nin Suriye milletinin kazancı olduğunu ve kimsenin gidip Suriye'ye yapması gerekenleri söyleyerek egemenliklerini tahakküm edecek bir yapıda olmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, bunun kendi ahlakına ve Türk dış politikasına aykırı olduğu belirtti.
Aynı şekilde başka ülkelerin de bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini tahakküm etme üzerinden tanımlamamaları gerektiğinin altını çizen Fidan, ülkelerin işbirliği yaparak birbirine daha çok kazandıracağını dile getirdi.
Fidan, bir ülkeyi kontrol altına alma gibi 18-19. yüzyıla ait fikirle devam edilirse "sömürücü" durumuna düşüleceğini ve o ülkenin problemlerinin daha çok içine girileceğini ifade etti.
Suriye'deki problemler artsa da İran ve Rusya'nın bir şey yapamadığına işaret eden Fidan, bir sorunu ülkenin kendisinin çözmesi gerektiğini vurguladı.
"TAHAKKÜM KURMA YAKLAŞIMI TÜRKİYE'NİN VİZYONUNA AYKIRI"
Fidan, Suriye'nin kendi milli unsurlarının şu anda yeni hükümet kurduklarını ve Türkiye'nin yapabileceğinin ise destek vermek olduğunu anlatarak, "Ama eğer haşa biz bunları yönetelim, bunların üzerinde tahakküm kuralım, bunlar bizim dediklerimizi yapsınlar gibi bir yaklaşım olursa, bizim zaten bölgede geliştirmek istediğimiz vizyona bu aykırı. Dayanışma içinde olmamız lazım. Herkesin aklı var, herkesin nefsi var, herkesin onuru var. Herkes kendisini en az benim kadar vatansever, milliyetçi, değerlerine bağlı, onur ve izzet içerisinde yaşamaya değer olan bir birey olarak görüyor. Sonuçta benim bunu dikkate almam lazım." diye konuştu.
Fidan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ülkesini büyük bir hızla kalkındırma yolunda çalıştığının görüldüğünü ifade ederek, ülkesini resmen transforme ettiğini ve bunun önemine değindi.
Altyapı ve üstyapı projelerinin, sosyal projelerin, kurumsal projelerin, teknoloji projelerinin önemli olduğunu vurgulayan Fidan, bölge ülkelerinin büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olduğunu söyledi.
Fidan, bunun hem bölge için hem de İslam dünyası için çok iyi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bakın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman… Buralarda muazzam kalkınma atılımları var. Irak'a bakın, Irak'ta şu anda Sayın Sudani'nin yönetimi altında gerçekten altyapı üstyapı problemlerini halletmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onlar da kalkınmaya çalışıyorlar. Mısır'a gidin, Sayın Sisi'nin ifadesiyle, en büyük düşmanlığı yoksulluk olarak tanımlamış. Büyük bir kalkınma hamlesi içerisine girmek istiyor. Yani İslam dünyasının, Arap dünyasının makus talihini değiştirmek isteyen yönetimler var. Gerçekten ellerindeki imkanları, memleketi daha fazla kalkındırmak, halkın temel sorunlarını çözmek için harcamaya çalışan liderler görüyoruz."
Bunu herkes için tarihi bir şans olarak nitelendiren Fidan, "Hepimizin bu noktada bir araya gelip, tek başımıza problemler karşısında kalmayı değil de hep birlikte ekonomik kalkınma, güvenlik, terörle mücadele, dünyadaki teknolojinin gerisinde kalmama gibi ana sorunlara yönelik çok ciddi dayanışma imkanı." dedi.
"KUDÜS'ÜN STATÜSÜNÜN GİDEREK YIPRATILMASI KABUL EDİLEMEZ"
Fidan, Başkan Erdoğan'ın bölgeye ve bölge ülkelerine yönelik siyasi vizyonu ve kuşatıcılığı olduğunu söyleyerek, özellikle bölgedeki Müslüman ülkelerle sıkıntı içerisinde olmamak konusunda büyük bir hassasiyet bulunduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı. (AA)
Bakan Fidan, "Zaten tarihsel olarak akrabalarımız, komşularımız, Türkler, Araplar, Kürtler, Farslar hep birlikte iç içe girmiş durumdayız bölgede" dedi.
Kudüs ve Filistin halkının, Türk halkının hassasiyeti olduğuna dikkati çeken Fidan, Türkiye'de seçimle iktidara gelen her iktidarın halkın hassasiyetine kulak vermek zorunda olduğunu belirtti.
Fidan, Filistinlilerin göz göre göre kadın, çocuk demeden öldürülmesi, hapsedilmesi ve topraklarının işgal altında tutulmasının ve Kudüs'ün statüsünün giderek yıpratılmasının kabul edilecek bir şey olmadığının altını çizdi.
Türkiye'de bunu kabul edebilecek bir iktidar olmadığını söyleyen Fidan, şunları kaydetti:
"Bu halkın kendi kültürel kodlarına, inanç kodlarına işlemiş bir şey. Ama bizde şu da var. İspanya'dan kaçan Yahudileri misafir etmiş bir milletiz biz, almışız. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in zulmünden kaçmış Yahudileri bağrımıza basmış bir ülkeyiz. Bizim Yahudilerle problemimiz yok. Bizim İsrail devletinin Siyonizm'e dayalı yayılmacı politikalarıyla problemimiz var. Uluslararası sistem sana orada bir devlet vermiş. Sen niye başkasının devlet sahibi olmasını istemiyorsun 67 sınırlarına dayalı? Bizim devlet derdimiz, biz İsraillilere kaç defa dedik, bizim siz Filistinlilere dokunmadığınız sürece, onları öldürmediğiniz sürece, Mescid-i Aksa ile ilgili problem olmadığı sürece bizim bir sıkıntımız yok. Ama bunlar olduğu zaman, yani bizim halkımızın buna tepkisiz kalması, dolayısıyla bu halkın seçtiği yönetimin, siyasal liderliğin sessiz kalması mümkün değil."
İsrail'in dışındaki Yahudi toplumunda çok makul düşünen, evrensel düşünen insanlar olduğunu söyleyen Fidan, devlet kurmak, onur içinde yaşamak, nasıl kendisinin istediği bir şey ise aynı hakkı başkasına vermekte problem görmeyen, erdemli, temel erdem ve ahlak sahibi insanların da bulunduğunu belirtti.
Fidan, bu insanların da sesinin duyulması gerektiğini aktararak, "Şu anda (Binyamin) Netanyahu'nun bölgedeki ülkelerin askeri zayıflığını istismar ederek, Amerika'nın da sonsuz gücünü arkasına alarak ve psikolojik harekatla da yanlış bir hikaye anlatarak, bölgede yürüttüğü politikaların ne uzun vadede İsrail'e faydası olacak ne şeye… Yani umarım akıllarını başlarına toplarlar, yoksa yani bunu tarih gördü. Bu türden, yani başka bir fantezi dünyası içinde yaşayan insanların sonunun iyi olmadığını tarih gösterdi." diye konuştu.
Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ün ardından gücünün nasıl etkilendiğine ilişkin soruya, "Netanyahu taktik hedeflere ulaşmakta başarılı bir lider. Hatta tehlike de burada. Ama bütün bu taktik başarıları topladığınız zaman büyük bir stratejik hezimete doğru gidiyor. Şimdi buradaki sırrı düşünmek lazım. Yani bu kadar taktik başarıyı üretip de bu kadar büyük bir stratejik mağlubiyete, lanetlenmeye maruz kalmak nasıl mümkün oluyor? Demek ki stratejiyi baştan yanlış kuruyorsunuz. Stratejiyi baştan doğru kurgulamak lazım. Şimdi tarih zaten bu türden adamlarla dolu. Taktik başarılarını kutsayıp, önemseyip bunların toplamda ürettiği büyük stratejik kaybı göremeyen liderler var." yanıtını verdi.
"SUUDİ ARABİSTAN'IN, NORMALLEŞMEYİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLAMASI FEVKALADE ÖNEMLİ"
Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme konusunda çok ciddi ve onurlu bir çıkışı olduğunu söyleyen Fidan, "Normalleşmeyi iki devletli çözüme bağlaması fevkalade önemli bir konu. Bu hem Ürdün'ün hem Mısır'ın pozisyonunu da güçlendiren bir duruş. Aslında Suudi Arabistan gerçekten bu noktada güçlü bir duruş ortaya koyuyor. Bu duruşa destek vermek lazım." dedi.
Fidan, normalleşme sürecinin iki ayağı olduğunu belirterek, birincisinin ABD ile Suudi Arabistan'ın yürüttüğü anlaşma ve ilişkiler ve İsrail ile normalleşmeye bakan kısmı olduğunu söyledi.
Bakan Fidan, "Benim görüşmelerden gördüğüm, iki devletli çözüm hayata geçmediği, kabul edilmediği sürece bir normalleşmenin olacağını da düşünmüyorum." ifadesini kullandı.
"FİLİSTİN MESELESİNİN GENELİNE İLİŞKİN TRUMP'IN OYNAYABİLECEĞİ TARİHİ BİR ROL VAR"
Filistin meselesi geneline ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın oynayabileceği tarihi bir rol olduğunu söyleyen Fidan, "O da yani tıpkı Ukrayna meselesinde olduğu gibi savaşı nasıl durdurdu? Burada da bütün dünyanın kabul ettiği iki devletli çözüm konusunda İsrail'i ve Sayın Netanyahu'yu ancak bastırabilecek insan Sayın Başkan Trump." dedi.
Fidan, Trump'ın bunu yapmayı tercih ettiği takdirde, hem İsrail'in güvenliği konusunda daha akıllıca adım atmış olacağını hem Arapların istikrarı ve Filistinlilerin devlete kavuşması konusunda ciddi adımlar olabileceğini vurguladı.
Bölgede hem normalleşme olabileceğini hem de ABD'nin üzerinden bir yük alınacağını dile getiren Fidan şunları kaydetti:
"İsrail'in sürekli bu kadar yayılmacı ve düşman ürettiği bir bölgede kendisini tehdit altında hissediyorum dedikçe Amerika oraya sürekli kaynak ayırmak zorunda. Bu kaynağı ne kadar ayırabilir, ne kadar süreyle ayırabilir bilmiyorum. Bakın Amerika 50 sene, 60 sene Avrupa'ya kaynak ayırdı ve bir gün dedi ki artık ben bu kaynağı ayırmıyorum dedi. Avrupa birdenbire kendisini açıkta gördü. Aynısını 10 sene sonra, 15 sene sonra İsrail için söylemeyeceği ne malum?"
Fidan, başkasının desteğiyle, ABD'nin zihnine de oturarak bir noktaya kadar plan yapılacağını, bunun sürdürülebilir ve garantisi olan bir politika olmadığını vurgulayarak, "Amerika yarın öbür gün fikir değiştirse ne yapacaksınız?" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı. (AA)
"PKK'YI DESTEKLEME YÖNÜNDEKİ MECBURİYETTEN AMERİKA'NIN ÇIKMASI GEREKİYOR"
Türkiye'nin Trump'tan beklentisine ilişkin Fidan, Trump ile ilişkilerin birinci döneminde başladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler düzeyinde iyi bir ilişki içinde olduğunu ifade etti.
Fidan, "Burada o dönem ortaya koyduğumuz bir ilişki anlayışı vardı. Bunlarda Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkilerinin esas ekseninde her zaman için güvenlik olmuştu. Cumhurbaşkanımız dedi ki güvenlik önemli bir ayak ama artık modern zamanlarda yaşıyoruz, ekonomi de en az güvenlik kadar önemli." diye konuştu.
ABD ile ticari ilişkilerin ve potansiyelin yoğun olduğuna dikkati çeken Fidan, birçok alanda ihracatta bulunulduğunu dile getirdi.
Fidan, ABD ile teknoloji alanında işbirliği yapıldığını, enerji alanında da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Üçüncüsü Amerika'yla, özellikle Suriye'de DEAŞ'la mücadele konusunda bir ilişki parametresini yeniden gözden geçirip, Türkiye için tehdit oluşturan PKK'yı destekleme yönündeki mecburiyetten Amerika'nın çıkması gerekiyor." diyen Fidan şunları kaydetti:
"Bu bizim için fevkalade önemli bir milli güvenlik meselesi. Çünkü orada Amerika için taktik bir durum, DEAŞ'lıları hapiste tutma işi ama onu yaparken kullandığı PKK'lıyı destekleme meselesi bizim için bir milli güvenlik konusu ve Amerika ile aramızda da gerçekten toksik bir madde bu. Bunun çıkması gerekiyor. Ondan sonra Türkiye gibi çok güçlü bir ülkenin bölgesindeki güçlü bir ülkenin Amerika'yla beraber bu bölgede çok olumlu katkılar verebileceğini düşünüyorum."