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ABD ve Rusya arasındaki buzlar İstanbul'da eritilecek!

ABD ve Rusya, arasındaki buzları İstanbul’da eritmeye karar verdi. Bugün iki ülke heyetlerinin Megakent’te bir araya geleceği bildirildi.

Betül Usta Betül Usta
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
ABD ve Rusya arasındaki buzlar İstanbul’da eritilecek!

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Türkiye, etkin, girişimci ve insani diplomasisiyle barışın anahtarı haline geldi. ABD ile Rusya arasındaki gerginliğin ise, İstanbul'da giderilmesine karar verildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin, büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için bugün İstanbul'da bir araya geleceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı da dahil olmak üzere ikili ilişkileri görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. İşte burada alınan karara göre, iki ülke diplomatlarının İstanbul'da bir toplantı yapıp büyükelçiliklerin çalışacakları konuları belirleyecekleri kaydedildi.

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