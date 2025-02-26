SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

YÖK karar verdi! İmamoğlu'nun diploması geçersiz!

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi. YÖK, hazırladığı raporda KKTC’deki üniversiteden İ.Ü.’ye geçişin şaibelerle dolu olduğu bildirdi.

Halit Turan Halit Turan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
YÖK karar verdi! İmamoğlu’nun diploması geçersiz!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz olduğu belgeyle tescillendi. YÖK'ün hazırladığı raporda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığın'ca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.

    İşlemlerin YÖK mevzuatlarına uygun olmadığı görülürken, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne hileli bir şekilde girişini sağlayan yatay geçiş toplantısının belirtilen tarihten iki gün önce yapılması da dikkati çekti. Öte yandan bahse konu üniversitenin YÖK tarafından tanınmadığı 1992 tarihli bir belgeyle tescillendi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda, İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceledi.

    "Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında mazeret dilekçesi kabul edilen İmamoğlu'na ifade için 5 Mart'a gün verildi. Savcılık, bildirilen tarihte KKTC'den İ.Ü.'ye geçişin nasıl yapıldığına dair kapsamlı bilgi istedi. İmamoğlu'nun avukatları ise "Yatay" geçişin yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını belirtti.

    Ekrem İmamoğlu'nun, 1987'de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, sonra Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne 1990'da ise İ.Ü'ye yatay geçiş yaptığı belirtildi.

    Rapora göre, yatay geçiş 1990'da yapıldı. Ancak o tarihte KKTC Girne Amerikan Üniversitesi, YÖK tarafından tanınmamıştı. Bu nedenle geçiş işlemi usulsüz, diploma geçersiz sayıldı.

    Diploması şaibeli olan İmamoğlunu avukatları da kurtaramadı! Hem ikrar hem de itiraf... Takvim.com.tr usulsüzlüğü belgeleriyle açıklıyorDiploması şaibeli olan İmamoğlunu avukatları da kurtaramadı! Hem ikrar hem de itiraf... Takvim.com.tr usulsüzlüğü belgeleriyle açıklıyor
    Diploması şaibeli olan İmamoğlu'nu avukatları da kurtaramadı! Hem ikrar hem de itiraf... Takvim.com.tr usulsüzlüğü belgeleriyle açıklıyor

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam yarışında! Türkiye’nin en pahalı hizmetleri İstanbul ve Ankara’da
    Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...
    Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
    Fransız basınından bomba iddia: Ukrayna ve ABD anlaştı!
    Suriye’de Ulusal Diyalog Konferansı toplandı! Terör örgütü PKK/YPG kararı tanımadı İsrail Şam’a saldırdı
    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler
    Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
    TAKVİM’in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı!
    Başkan Erdoğan Külliye’de Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ı kabul etti
    Diploması şaibeli olan İmamoğlu’nu avukatları da kurtaramadı! Hem ikrar hem de itiraf... Takvim.com.tr usulsüzlüğü belgeleriyle açıklıyor
    AK Parti’den TSK komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki
    TFF açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK’ya sevk edildi
    İmralı heyetinden 3. başvuru! DEM ve Kandil Video mesaj pazarlığına girişti: Yakın zamanda bir çağrı olacak kesin
    Lider Kartal çeyrek finalde! Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den skandal iddialarda bulunan Fatih Altaylı’ya sert tepki: Sahiplerin gelsin!
    CHP’li Özgür Özel TSK’nın komuta kademesini tehdit etti!
    CHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin diyen Lütfü Savaş ifade verdi! Tanık sıfatıyla gitti... Bir suç duyurusu daha bulundu
    Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu
    Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü