YÖK karar verdi! İmamoğlu’nun diploması geçersiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz olduğu belgeyle tescillendi. YÖK'ün hazırladığı raporda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığın'ca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.



İşlemlerin YÖK mevzuatlarına uygun olmadığı görülürken, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne hileli bir şekilde girişini sağlayan yatay geçiş toplantısının belirtilen tarihten iki gün önce yapılması da dikkati çekti. Öte yandan bahse konu üniversitenin YÖK tarafından tanınmadığı 1992 tarihli bir belgeyle tescillendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda, İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceledi.



"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında mazeret dilekçesi kabul edilen İmamoğlu'na ifade için 5 Mart'a gün verildi. Savcılık, bildirilen tarihte KKTC'den İ.Ü.'ye geçişin nasıl yapıldığına dair kapsamlı bilgi istedi. İmamoğlu'nun avukatları ise "Yatay" geçişin yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını belirtti.



Ekrem İmamoğlu'nun, 1987'de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, sonra Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne 1990'da ise İ.Ü'ye yatay geçiş yaptığı belirtildi.



Rapora göre, yatay geçiş 1990'da yapıldı. Ancak o tarihte KKTC Girne Amerikan Üniversitesi, YÖK tarafından tanınmamıştı. Bu nedenle geçiş işlemi usulsüz, diploma geçersiz sayıldı.