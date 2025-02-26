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Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı toplandı! Terör örgütü PKK/YPG kararı tanımadı İsrail Şam'a saldırdı

Suriye'nin başkenti Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nda, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail’in, Suriye’nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özerk yönetimi, Suriye’de yeni yönetimin yapılanmasında yol haritasını teşkil edecek ve silah kullanma yetkisini devlet tekeline bırakmayı da öngören Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Öte yandan dün akşam saatlerinde İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 01:43 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 01:53
Suriye’de Ulusal Diyalog Konferansı toplandı! Terör örgütü PKK/YPG kararı tanımadı İsrail Şam’a saldırdı

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    Suriye'nin başkenti Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nda, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail'in, Suriye'nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı.

    Şam'daki Halk Sarayı'nda sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu farklı çalıştayların yapıldığı konferans, kapanış bildirisiyle tamamlandı.

    Kapanış törenine, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı.

    Hazırlık Komitesi Başkanı Huda El-Atasi, sonuç bildirisini okudu. Bildiride, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine kesinlikle karşı çıkılması gerektiği belirtildi.

    Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)

    İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının kınandığı bildiride, İsrail'in ihlallerinin, ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğu vurgulandı.

    Bildiride, işgalin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun provokatif açıklamalarının reddedilmesi ve uluslararası toplumun, Suriye halkına yönelik saldırıları durdurması için sorumluluk alması istendi.

    Geçiş sürecinde anayasal boşluğu dolduracak geçici bir anayasal bildirgenin ilan edilmesi gerektiğine işaret edilen bildiride, yetkinlik ve adil temsil esaslarına göre geçici yasama meclisinin oluşturulması önerildi. Kalıcı anayasa taslağı için bir komisyon kurulması gerektiği dile getirildi.

    Bildiride, ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, insan haklarına saygının esas olması, kadın haklarının korunması ve etnik, dini veya mezhebi temelli ayrımcılığın reddedilmesi konuları da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

    Şiddet, nefret söylemi ve intikamcı yaklaşımların reddedilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride, toplumsal barışın sağlanması için adımlar atılmasının önemine işaret edildi.

    Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)

    Bildiride, siyasi katılımın genişletilmesini ve toplumun tüm kesimlerinin siyasi sürece dahil edilmesini sağlayacak yasaların çıkarılması önerildi.

    Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısı yapılan bildiride, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve toplumda diyalog kültürünün güçlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

    Bildiride, vatandaşlık ilkesinin pekiştirilmesi vurgulanırken, kamu kurumlarının yeniden reform edilmesi ile eğitim sisteminin geliştirilmesinin altı çizildi.

    Silah kullanma yetkisinin devletle sınırlandırılmasının ve profesyonel bir ulusal ordu kurulmasının önemi vurgulanan bildiride, resmi kurumlar dışındaki tüm silahlı oluşumların yasa dışı gruplar olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

    Konferansın sonunda da sonuç bildirisinin Suriye'nin özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni geleceği için bir taahhüt niteliği taşıdığı ifade edildi.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN BÖLÜCÜ AÇIKLAMA

    Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özerk yönetimi, Suriye'de yeni yönetimin yapılanmasında yol haritasını teşkil edecek ve silah kullanma yetkisini devlet tekeline bırakmayı da öngören Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

    Terör örgütü PKK/YPG (AA)Terör örgütü PKK/YPG (AA)

    Örgütün, Fırat Nehri'nin doğusundaki sözde özerk yapılanması, dün başkent Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla yapılan Ulusal Diyalog Konferansı ile ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, Konferansın Suriyelileri temsil etmediği iddia edilerek, bunun ve sonuçlarının parçası olunmayacağı belirtildi. Konferansa davet edilmeyen örgüt uzantısı yapı, süreçten dışlanmayı da gerekçe gösterdi.

    İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı (Sosyal medya)İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı (Sosyal medya)

    İSRAİL ŞAM'I HEDEF ALDI

    Öte yandan İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

    İsrail Güney Suriye'yi havadan vuruyor!

    7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran siyonist orduya ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı.

    SİLAH DEPOSUNU VURDULAR

    İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

    Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)

    600'DEN FAZLA DAVETLİ KATILMIŞTI

    Yeni yönetim tarafından 12 Şubat'ta kurulan Hazırlık Komitesi, Ulusal Diyalog Konferansı için yurt içi ve yurt dışından 600'ü aşkın kişiye davetiye gönderdi.

    Ülkenin siyasi geleceği için önemli görülen konferansta, geçiş döneminde adalet, yeni anayasa, kurumların yeniden inşası ve reformu, kişisel özgürlükler, sivil toplum kuruluşların önemi ile ekonomi başlıklarıyla gün boyu 6 çalıştay düzenlendi.

    Konferansın sonuçları, ülkenin yeni yöneticilerine tavsiye niteliği taşıyan kararlar olacak ve bağlayıcılığı bulunmayacak.

    Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)

    HAZIRLIK SÜRECİNDE 30'DAN FAZLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

    Hazırlık Komitesi, konferans öncesinde ülkenin farklı illerinde 30'dan fazla toplantı gerçekleştirmişti.

    Bu toplantılara 4 binden fazla kişinin katıldığını açıklayan komite, ilk olarak 16 Şubat'ta Humus'ta toplantı düzenlemiş, ardından Suriye'nin Tartus, İdlib, Hama, Süveyda, Dera, Deyrizor ve Halep illerinde bölge temsilcileriyle bir araya gelmişti.

    Ayrıca Komite, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke ve Rakka illerinin temsilcileriyle başkent Şam'da oturumlar gerçekleştirmişti.

    2'si kadın 7 kişiden oluşan Hazırlık Komitesi'nde Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atasi yer aldı.

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