Suriye’de Ulusal Diyalog Konferansı toplandı! Terör örgütü PKK/YPG kararı tanımadı İsrail Şam’a saldırdı

Suriye'nin başkenti Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nda, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail'in, Suriye'nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı.
Şam'daki Halk Sarayı'nda sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu farklı çalıştayların yapıldığı konferans, kapanış bildirisiyle tamamlandı.
Kapanış törenine, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı.
Hazırlık Komitesi Başkanı Huda El-Atasi, sonuç bildirisini okudu. Bildiride, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine kesinlikle karşı çıkılması gerektiği belirtildi.
Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)
İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının kınandığı bildiride, İsrail'in ihlallerinin, ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğu vurgulandı.
Bildiride, işgalin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun provokatif açıklamalarının reddedilmesi ve uluslararası toplumun, Suriye halkına yönelik saldırıları durdurması için sorumluluk alması istendi.
Geçiş sürecinde anayasal boşluğu dolduracak geçici bir anayasal bildirgenin ilan edilmesi gerektiğine işaret edilen bildiride, yetkinlik ve adil temsil esaslarına göre geçici yasama meclisinin oluşturulması önerildi. Kalıcı anayasa taslağı için bir komisyon kurulması gerektiği dile getirildi.
Bildiride, ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, insan haklarına saygının esas olması, kadın haklarının korunması ve etnik, dini veya mezhebi temelli ayrımcılığın reddedilmesi konuları da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Şiddet, nefret söylemi ve intikamcı yaklaşımların reddedilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride, toplumsal barışın sağlanması için adımlar atılmasının önemine işaret edildi.
Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı. (AA)
Bildiride, siyasi katılımın genişletilmesini ve toplumun tüm kesimlerinin siyasi sürece dahil edilmesini sağlayacak yasaların çıkarılması önerildi.
Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısı yapılan bildiride, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve toplumda diyalog kültürünün güçlendirilmesi gerektiği aktarıldı.
Bildiride, vatandaşlık ilkesinin pekiştirilmesi vurgulanırken, kamu kurumlarının yeniden reform edilmesi ile eğitim sisteminin geliştirilmesinin altı çizildi.
Silah kullanma yetkisinin devletle sınırlandırılmasının ve profesyonel bir ulusal ordu kurulmasının önemi vurgulanan bildiride, resmi kurumlar dışındaki tüm silahlı oluşumların yasa dışı gruplar olarak görülmesi gerektiği belirtildi.
Konferansın sonunda da sonuç bildirisinin Suriye'nin özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni geleceği için bir taahhüt niteliği taşıdığı ifade edildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN BÖLÜCÜ AÇIKLAMA
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özerk yönetimi, Suriye'de yeni yönetimin yapılanmasında yol haritasını teşkil edecek ve silah kullanma yetkisini devlet tekeline bırakmayı da öngören Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını tanımadığını açıkladı.