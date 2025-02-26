Suriye’de Ulusal Diyalog Konferansı toplandı! Terör örgütü PKK/YPG kararı tanımadı İsrail Şam’a saldırdı

Suriye'nin başkenti Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nda, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail'in, Suriye'nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı.

Şam'daki Halk Sarayı'nda sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu farklı çalıştayların yapıldığı konferans, kapanış bildirisiyle tamamlandı.

Kapanış törenine, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı.

Hazırlık Komitesi Başkanı Huda El-Atasi, sonuç bildirisini okudu. Bildiride, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine kesinlikle karşı çıkılması gerektiği belirtildi.