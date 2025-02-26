Adana’da bahis çetesine operasyon! Detaylar şaşkına çevirdi

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Adana'da yasa dışı bahis oynatan 5 kişilik şebeke polis tarafından çökertildi. Şebeke lideri B.T.'nin bahis oynatan kişileri vardiyalı olarak çalıştırdığı haftalık 8 bin lira maaş ödediği ileri sürüldü.

Adana'daki bahis çetesi operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. (DHA)



SPOR MÜSABAKALARINA BAHİS

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 2 ay süren takibin ardından şebeke elebaşı B.T.'nin, Çukurova ilçesinde kiraladığı ofiste K.B., K.B., M.A. ve E.Y.'nin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına bahis oynattığı tespit edildi. SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİ KRİPTOYA ÇEVİRDİ

Şebeke lideri B.T.'nin, vardiyalı olarak çalışan 4 şüpheliye haftalık 8 bin lira maaş ödediği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 2 milyon lira olduğu, suçtan elde edilen paranın da kripto paraya çevrildiği saptandı.