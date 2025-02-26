Adana’da bahis çetesine operasyon! Detaylar şaşkına çevirdi

Adana'da yasa dışı bahis oynatan 5 kişilik şebeke polis tarafından çökertildi. Şebeke lideri B.T.'nin bahis oynatan kişileri vardiyalı olarak çalıştırdığı haftalık 8 bin lira maaş ödediği ileri sürüldü.
Adana'da yasa dışı bahis oynatan 5 kişilik şebeke polis tarafından çökertildi. Şebeke lideri B.T.'nin bahis oynatan kişileri vardiyalı olarak çalıştırdığı haftalık 8 bin lira maaş ödediği ileri sürüldü.
SPOR MÜSABAKALARINA BAHİS
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 2 ay süren takibin ardından şebeke elebaşı B.T.'nin, Çukurova ilçesinde kiraladığı ofiste K.B., K.B., M.A. ve E.Y.'nin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına bahis oynattığı tespit edildi.
SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİ KRİPTOYA ÇEVİRDİ
Şebeke lideri B.T.'nin, vardiyalı olarak çalışan 4 şüpheliye haftalık 8 bin lira maaş ödediği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 2 milyon lira olduğu, suçtan elde edilen paranın da kripto paraya çevrildiği saptandı.
SUÇU KABUL ETMEDİ
Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, B.T.'yi evine yapılan baskında, 4 şüpheliyi ise ofiste gözaltına aldı. Evde ve ofisteki aramalarda 30 cep telefonu, 30 sim kart, 7 diz üstü bilgisayar, 6 soğuk cüzdan ve 10 flash bellek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden B.T., sorgusunda, yasa dışı bahis oynatmadığını, çağrı merkezi işletmek için ofisi tuttuğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., K.B. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, M.A. ile E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.