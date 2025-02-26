Başkan Erdoğan Türkmenistan Meclis Başkanı ile görüştü: Türkmen gazı geliyor

Türkiye'ye dün Türkmenistan'dan iki önemli temsilci geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de değerlendirildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev'le birlikte Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı'nda bir araya geldi. Yılmaz, çeşitli alanlarda işbirliği ve ticaret anlaşmaları protokolü imzalandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Türkmen Gazı anlaşmasıyla 20 yıl sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye'nin, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atagulıyev ile çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalandığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti.

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