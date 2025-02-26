ABD Başkanı Donald Trump, "Altın Kart" programını başlattı. Bu program, belirli bir ücret karşılığında daimi oturum ve vatandaşlık imkanı sağlıyor. Bu kartın başka ne tür avantajlar sunduğu, kimlerin başvurabileceği ve başvuru süreçlerinin nasıl işleyeceği ise merak ediliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
(Takvim Foto Arşiv)
ABD Altın Kart Nedir?
ABD Altın Kart, yabancı yatırımcılara, belirli bir miktarda yatırım yaparak ABD'de oturma izni ve vatandaşlık yolunu açan bir programdır. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre, "altın kart" adı verilen bu özel kart, yatırımcılara 5 milyon dolar karşılığında satılacak ve sahiplerine yeşil kart ayrıcalığı tanıyacak. Altın kart sahipleri, ayrıca ABD vatandaşlığına geçiş hakkı elde edebilecek.
5 MİLYON DOLAR KAÇ TL?
182.208.970,50 Türk Lirası'na tekabül ediyor.
(Takvim Foto Arşiv)
ABD Altın Kart Programının Detayları
Trump, yaptığı açıklamada, bu kartın zengin yatırımcıları ABD'ye çekeceğini, bu kişilerin büyük yatırımlar yapacaklarını ve çok sayıda istihdam yaratacaklarını belirtti. Altın kart alacak yatırımcıların, yalnızca ABD ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin vergi gelirlerini de artıracağı vurgulandı. Bu program, daha önce uygulanan EB-5 yatırımcı vizesi programının yerini alacak ve özellikle yüksek gelirli bireyleri hedefleyecek.