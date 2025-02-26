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ABD Altın Kart nedir, kimler alabilir? Altın Kart ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump, "Altın Kart" programını başlattı. Bu program, belirli bir ücret karşılığında daimi oturum ve vatandaşlık imkanı sağlıyor. Bu kartın başka ne tür avantajlar sunduğu, kimlerin başvurabileceği ve başvuru süreçlerinin nasıl işleyeceği ise merak ediliyor. Peki Altın Kart ne kadar ve kimler alabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 13:47 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 13:57
ABD Altın Kart nedir, kimler alabilir? Altın Kart ne kadar?

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    ABD Başkanı Donald Trump, "Altın Kart" programını başlattı. Bu program, belirli bir ücret karşılığında daimi oturum ve vatandaşlık imkanı sağlıyor. Bu kartın başka ne tür avantajlar sunduğu, kimlerin başvurabileceği ve başvuru süreçlerinin nasıl işleyeceği ise merak ediliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ABD Altın Kart Nedir?

    ABD Altın Kart, yabancı yatırımcılara, belirli bir miktarda yatırım yaparak ABD'de oturma izni ve vatandaşlık yolunu açan bir programdır. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre, "altın kart" adı verilen bu özel kart, yatırımcılara 5 milyon dolar karşılığında satılacak ve sahiplerine yeşil kart ayrıcalığı tanıyacak. Altın kart sahipleri, ayrıca ABD vatandaşlığına geçiş hakkı elde edebilecek.

    5 MİLYON DOLAR KAÇ TL?

    182.208.970,50 Türk Lirası'na tekabül ediyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ABD Altın Kart Programının Detayları

    Trump, yaptığı açıklamada, bu kartın zengin yatırımcıları ABD'ye çekeceğini, bu kişilerin büyük yatırımlar yapacaklarını ve çok sayıda istihdam yaratacaklarını belirtti. Altın kart alacak yatırımcıların, yalnızca ABD ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin vergi gelirlerini de artıracağı vurgulandı. Bu program, daha önce uygulanan EB-5 yatırımcı vizesi programının yerini alacak ve özellikle yüksek gelirli bireyleri hedefleyecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EB-5 Yatırımcı Vizesi Sonlandırılıyor

    Trump yönetimi, daha önceki EB-5 yatırımcı vizesi programını sona erdirerek, yerine Altın Kart programını getirmeyi planlıyor. Bu program, düşük fiyata yeşil kart almak isteyen kişilere yönelik eleştirilerle gündeme gelmişti. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu eski programı "saçmalık" olarak nitelendirerek, Altın Kart'ın daha doğru ve etkin bir alternatif olacağını belirtti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Altın Kart Kimler İçin Geçerli?

    Altın Kart programı, dünya genelinden yatırımcıları kapsayacak şekilde tasarlanacak. Yatırımcılar, dikkatlice incelenecek ve programın amacına uygun şekilde, Amerika'ya harika küresel vatandaşlar kazandırılmak istenecektir. Bu kart, sahiplerine ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanırken, aynı zamanda vatandaşlık için bir geçiş imkanı da sunmaktadır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yeni uygulamanın detayları önümüzdeki haftalarda netlik kazanacaktır.

    Ancak Trump, şimdiden bu gelişmenin ABD ekonomisi için devrim niteliğinde bir adım olacağını savunuyor.

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