İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, "Altın Kart" programını başlattı. Bu program, belirli bir ücret karşılığında daimi oturum ve vatandaşlık imkanı sağlıyor. Bu kartın başka ne tür avantajlar sunduğu, kimlerin başvurabileceği ve başvuru süreçlerinin nasıl işleyeceği ise merak ediliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

(Takvim Foto Arşiv) ABD Altın Kart Nedir? ABD Altın Kart, yabancı yatırımcılara, belirli bir miktarda yatırım yaparak ABD'de oturma izni ve vatandaşlık yolunu açan bir programdır. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre, "altın kart" adı verilen bu özel kart, yatırımcılara 5 milyon dolar karşılığında satılacak ve sahiplerine yeşil kart ayrıcalığı tanıyacak. Altın kart sahipleri, ayrıca ABD vatandaşlığına geçiş hakkı elde edebilecek. 5 MİLYON DOLAR KAÇ TL? 182.208.970,50 Türk Lirası'na tekabül ediyor.