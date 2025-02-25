Gaziantep’te korkunç olay! Boşandığı eşini öldürdü kayınbiraderini yaktı

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Gaziantep Nizip'ten geldi. Necla Özbiber (38), belediyede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Mahmut Külekçi'den bir süre önce boşandı.



3 çocuğunu da yanına alarak babasının evine döndü. Mahmut Külekçi, eski kayınpederinin evine gitti. Çocuklarını alıp, annesinin evine götürdükten sonra yeniden eski eşinin kaldığı evin önüne geldi. Mahmut Külekçi, dışarı çıkan eski eşi Necla Özbiber'i bıçakla katletti.



Olay yerinden kaçan zanlı daha sonra eski eşinin kardeşi Ali Özbiber'in çalıştığı işyerine giderek yüzüne yakıcı bir madde attı. Yüzünden yaralanan Ali Özbiber'in tedavisi hastanede devam ederken, polis zanlı Mahmut Külekçi'yi kısa sürede yakaladı.

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