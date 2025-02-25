Almanya’nın yeni şansölyesi belli oldu!

Almanya'da Pazar günü yapılan seçimlerde CDU ve lideri Friedrich Merz, oyların yüzde 28'ini alarak büyük bir zafer kazandı. Aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 20 oy alarak 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını ikiye katladı.



Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da aşırı sağ bir partinin elde ettiği en iyi sonuç oldu. Sol parti Die Linke ise son dakikada yürüttüğü sosyal medya kampanyasıyla yüzde 8 oy alarak sürpriz bir başarı elde etti. SPD, CDU ile koalisyona açık olduğunu belirtti.

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