Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov’dan ortak açıklama! ABD’nin teröristan planına dikkat çekti: Amacı ayrılıkçıları desteklemek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası ortak açıklama düzenledi.
BAKAN FİDAN: EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ
Bakan Fidan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde:
Savaşa çözüm bulunmasını hep destekledik. Her iki komşumuzun da barış içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı son bulmalı. Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız.
Son günlerde ABD ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik konusu bizim de yakından takip ettiğimiz bir konu. Burada şu anda nasıl bir manzara çıkacak, bu konuda teknik hazırlıkları yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız karar verecektir. Türkiye hızlandırıcı rolü oynuyor. Amacımız bir an önce savaşın durmasıdır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)
SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEM
Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanması söz konusu dahi olamaz. Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz
GAZZE'DEKİ İŞGAL
Yeni bir soy kurmaya asla izin verilmemelidir. Filistinlileri zorla topraklarından gönderilmesi kabul edilemez. Bölge ülkeleri de aynı şekilde düşünmelidir. Rusya'nın da bizimle aynı fikirde olması olumlu bir gelişmedir
"BRICS ÜYELİĞİ TEKLİFİ BİZE GELMEDİ"
Türkiye ekonomik işbirliğine önem vermektedir. Burayla ilgileniyoruz. Anladığımız kadarıyla yeni üye alımını dondurmuş bulunmaktadırlar. Üyelik teklifi bize gelmedi. BRICS umarım kuşatıcı olan bir ekonomik yapı gelişir.
Aynı zamanda Avrupa ile de dengeli ihracat işlemlerimizi devam ediyoruz.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ise şu şekilde:
Çok hızlı bir şekilde görüşme yaptık ve tüm gelişmeleri ele aldık. Sıcak karşılama için meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Rusya gerilimlere rağmen Türkiye ile sürekli olarak temas halindeyiz. Cumhurbaşkanları seviyesinde sayın Erdoğan ile Putin görüşüyor. Putin geçen yıl Türkiye'ye geldi. Birçok zirvede ve telefonda görüş alışverişinde bulundular.
Enerji alanı dahil karşılıklı çıkar ilişkilerimizle ilgili tüm detaylara değindik. Ortak stratejik konulara Akkuyu'daki Nükleer santral konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Yeni başlangıçlar ve atom enerjisi konusunda gelişmeleri görüştük. Doğalgaz boruları hakkındaki güvenlikleri konuştuk. Kiev tarafından terörist saldırılar gerçekleşiyor. Türkiye için bu boru hattı çok önemli. Mavi yakıtımızın Türkiye üzerinde devam etmesi bizim için önemlidir. Türk taraflarımızı da bu konu hakkında bilgilendirdik. Ortaya çıkan bazı fırsatları anlaşmazlık konulara bakmadan konuşabildik. Ukrayna'daki durumu ele aldık. Pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Daha gerçekçiyiz. Savaşın ilk sebepleri çözülmeden savaşın bitmesi mümkün değil.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. (AA)
BATI'YA UKRAYNA TEPKİSİ
Batı Ukrayna'ya savaşa devam etmesi için destekledi. Barış isteyen herkesle müzakereye hazırız. Kesin sonuca ulaştığımız zaman bu savaş duracaktır. Nazi rejimi Kiev'de kanunları kabul etti. Rus dilini yasakladılar. Ukrayna ortodoks Kilisesini de yasakladı. Kırım kendi kararını zaten kendi verdi. Seçimlerini yaptı. Bu rejimin altında yaşamak istemediler. Bu rejim bölgedeki tüm Rusya varlığını ortadan kaldırmak istedi.
"UKRAYNA NATO'YA GİRMEMELİ"
Ukrayna'nın NATO'ya alınma çabası bu savaşın başlamasına sebep olanlardan biridir. Ukrayna NATO'ya girmemeli.
Sadece şunu söyleyebilirim, bizim konumumuzu ve pozisyonumuzu değiştirmedik. Bahsettiğiniz kişi adını zikrettiniz, (Zelenski) sık sık konumunu değiştirmektedir. Onların fikirleri değişebilmektedir, sık sık. Bu anlamda da ABD'nin konumu ortaya çıkıyor, ABD'nin görüşü tutarlıdır. Diğer tarafın bazı isteklerini ciddiye almıyoruz. Biz herkesle müzakereye hazırız. Biz bu çatışmaları ancak ve ancak kesin sonuca ulaştığımız zaman, yani Rusya tarafını tatmin edecek bir sonuç olursa bu savaş duracak.
ABD'NİN AMACI AYRILIKÇILARI DESTELEMEK
Karşılıklı olarak bu duruma önem veriyoruz. Suriye halkı 60 yıllık rejime son verdi ve şimdi komşularıyla iyi geçinmek istiyorlar. Ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesinde benzer düşüncelere sahibiz. ABD, Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet oluşturdu, amaç ayrılıkçıları desteklemek.