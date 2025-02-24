Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov’dan ortak açıklama! ABD’nin teröristan planına dikkat çekti: Amacı ayrılıkçıları desteklemek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası ortak açıklama düzenledi. Bakan Fidan ve Lavrov'dan ortak basın açıklaması! BAKAN FİDAN: EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ

Bakan Fidan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde: Savaşa çözüm bulunmasını hep destekledik. Her iki komşumuzun da barış içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı son bulmalı. Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız. Son günlerde ABD ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik konusu bizim de yakından takip ettiğimiz bir konu. Burada şu anda nasıl bir manzara çıkacak, bu konuda teknik hazırlıkları yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız karar verecektir. Türkiye hızlandırıcı rolü oynuyor. Amacımız bir an önce savaşın durmasıdır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA) SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEM Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanması söz konusu dahi olamaz. Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz GAZZE'DEKİ İŞGAL

Yeni bir soy kurmaya asla izin verilmemelidir. Filistinlileri zorla topraklarından gönderilmesi kabul edilemez. Bölge ülkeleri de aynı şekilde düşünmelidir. Rusya'nın da bizimle aynı fikirde olması olumlu bir gelişmedir "BRICS ÜYELİĞİ TEKLİFİ BİZE GELMEDİ"

Türkiye ekonomik işbirliğine önem vermektedir. Burayla ilgileniyoruz. Anladığımız kadarıyla yeni üye alımını dondurmuş bulunmaktadırlar. Üyelik teklifi bize gelmedi. BRICS umarım kuşatıcı olan bir ekonomik yapı gelişir. Aynı zamanda Avrupa ile de dengeli ihracat işlemlerimizi devam ediyoruz. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ise şu şekilde: Çok hızlı bir şekilde görüşme yaptık ve tüm gelişmeleri ele aldık. Sıcak karşılama için meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Rusya gerilimlere rağmen Türkiye ile sürekli olarak temas halindeyiz. Cumhurbaşkanları seviyesinde sayın Erdoğan ile Putin görüşüyor. Putin geçen yıl Türkiye'ye geldi. Birçok zirvede ve telefonda görüş alışverişinde bulundular. Enerji alanı dahil karşılıklı çıkar ilişkilerimizle ilgili tüm detaylara değindik. Ortak stratejik konulara Akkuyu'daki Nükleer santral konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Yeni başlangıçlar ve atom enerjisi konusunda gelişmeleri görüştük. Doğalgaz boruları hakkındaki güvenlikleri konuştuk. Kiev tarafından terörist saldırılar gerçekleşiyor. Türkiye için bu boru hattı çok önemli. Mavi yakıtımızın Türkiye üzerinde devam etmesi bizim için önemlidir. Türk taraflarımızı da bu konu hakkında bilgilendirdik. Ortaya çıkan bazı fırsatları anlaşmazlık konulara bakmadan konuşabildik. Ukrayna'daki durumu ele aldık. Pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Daha gerçekçiyiz. Savaşın ilk sebepleri çözülmeden savaşın bitmesi mümkün değil.