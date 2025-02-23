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CHP'de İmamoğlu'nun adaylığına karşı tepkiler yükseliyor!

CHP’de 17 milletvekili, İmamoğlu’nun adaylığı için imza vermedi. İBB Başkanı’nın “Tek aday” olarak ön seçime girmesine tepkiler yükseldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
CHP’de İmamoğlu’nun adaylığına karşı tepkiler yükseliyor!

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    CHP'de asıl kriz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imza toplama sürecinde patlak verdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 133 milletvekilinin tamamını İmamoğlu için imza vermeye davet etti ve bu süreçte partinin 'birlik-beraberlik görüntüsü' sergilemesinin önemine dikkat çekti.

    Günaydın'ın bu girişimine Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekilinin hiçbiri icabet etmedi. Bu 17'ler arasında Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Tuncay Özkan'ın olduğu öğrenildi. Öte yandan İmamoğlu'nun partide "Tek aday varsa neden ön seçime gidiliyor?" ve "İmamoğlu aday olacaksa 2 yıl boyunca İBB başkanlığını nasıl yürütecek?" gibi sesler yükseldi.

    SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun KKTC'de eğitim görürken 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yaparak aldığı diploma ile ilgili "Sahtecilik" soruşturması başlattı. İmamoğlu, 26 Şubat'ta ifadeye çağrıldı.

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