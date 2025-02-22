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Terör hedeflerini vurmaya devam: Gara'da 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:02
Terör hedeflerini vurmaya devam: Gara’da 5 terörist etkisiz hale getirildi!

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

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