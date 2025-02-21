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MİT'ten Hakurk'ta PKK'ya operasyon: Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha vurdu. Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan isimli teröristler Irak/Hakurk’ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:56 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:12
MİT’ten Hakurk’ta PKK’ya operasyon: Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi

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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe vurdu.

    PKK'lı teröristler Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

    EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİLER
    MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi.

    ÖNCE TESPİT SONRA İMHA
    Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi. Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunanan bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

    ROJDA AZAD KOD ZEHRA SEBAT KİMDİR?
    Rojda Azad kod Zehra SEBAT, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.

    PKK'lı terörist Zehra Sebat (Takvim.com.tr)PKK'lı terörist Zehra Sebat (Takvim.com.tr)

    Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra Sebat son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

    ÇİRAV CUDİ KOD SERHAT ERDOĞAN KİMDİR ?
    Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı.

    PKK'lı terörist Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan (Takvim.com.tr)PKK'lı terörist Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan (Takvim.com.tr)

    Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat ERDOĞAN son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.

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