MİT’ten Hakurk’ta PKK’ya operasyon: Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe vurdu.

PKK'lı teröristler Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİLER

MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi.