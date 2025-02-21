Erzurum’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 03.30 sıralarında Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde meydana geldi. Gültekin Yolcu'nun (62) kontrolünü yitirdiği 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, bariyere çarpıp yoldan çıktıktan sonra takla atarak karlı arazide yan yattı. Kazada otobüste bulunan 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum'daki Şehir ve Atatürk Üniversitesi hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.