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İstanbul Barosu başkanı ve 10 üyesine terör soruşturması: 12 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında savcılık fezlekeyi tamamladı. Şüphelilerin basın açıklamasıyla terör örgütü mensuplarını gazeteci olarak tanıttıkları ve örgüt üyeliğini özendirdikleri iddia edildi. "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlamaları yöneltilen baro yöneticileri için 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:49 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:49
İstanbul Barosu başkanı ve 10 üyesine terör soruşturması: 12 yıla kadar hapis talebi

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta paylaşılan bir açıklama nedeniyle harekete geçti.

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    Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde öldürülen ve terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla, Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu. (Takvim.com.tr arşiv)İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

    FEZLEKE HAZIRLANDI

    SABAH'ta yer alan habere göre; Terör soruşturması kapsamında, Avukatlık Kanunu gereğince İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve 10 üyesi hakkında hakkında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alan savcılık daha sonra baro yönetim kurulunun "şüpheli" sıfatıyla ifadelerini aldı. Akabinde soruşturmasını tamamlayan Terör Suçlar Soruştrma Bürosu savcısı fezlekeyi hazırladı. Fezleke, en yakın ağır ceza mahkemesi olan Bakırköy'e gönderildi.

    İstanbul Barosu başkanı ve 10 üyesine terör soruşturması. (Takvim.com.tr arşiv)İstanbul Barosu başkanı ve 10 üyesine terör soruşturması. (Takvim.com.tr arşiv)

    ÖRGÜT ÜYELİĞİNE ÖZENDİRME

    Fezlekede, şüphelilerin, yayınlanan basın açıklaması ile terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i gazeteci olarak tanıtıp, güvenlik güçlerini terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirdikleri ileri sürüldü. Ayrıca terör örgütü mensuplarına yönelik güvenlik güçlerinin faaliyetini savaş suçu kapsamında ifade ettikleri kaydedildi. Soruşturmaya konu basın açıklamasının terör örgütünün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini meşru gösterme ve yayma amacı taşıdığı iddia edilen fezlekede, öldürülen terör örgütü mensuplarından çatışma bölgesinde hedef alınan gazeteci olarak bahsedilmesinin örgüt üyeliğini özendirici mahiyette olduğu belirtildi. Yapılan açıklamayla İstanbul Barosu'nun terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı ifade edildi.

    12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

    Fezlekede, şüphelilerin açıklamalarında kullandıkları ifadelerle ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı ileri sürüldü. Ayrıca, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettikleri iddia edildi. Paylaşım içerikleri ve paylaşımların sosyal medyada görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi. Tüm bu gerekçelerle fezlekede İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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