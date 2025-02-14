Mansur Yavaş’ın adaylık hamlesi ne olacak? Yeni bir masa kimlerle kurulacak?

CHP, 23 Mart'ta ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini açıkladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışmayacağını vurguladı.



Ancak Yavaş'ın yakın çevresine "Anketlerde önde çıkarsam geri durmam" dediği hatırlatıldı. Sabah Yazarı Mahmut Övür, Yavaş'ın planını anlattı: İstanbul'da anket yaptırıyor. Bir yandan İyi Parti, Zafer ve Saadet'le ilişkiyi sürdürüyor, diğer yandan Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP yönetimiyle kavgasını izliyor. 4'lü, 5'li bir masa oluşturup CHP dışındaki partilerin destek verdiği "bağımsız" bir aday olarak ortaya çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN