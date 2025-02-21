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TÜSİAD Başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!

Ekranda siyasete soyunan TÜSİAD’ın Başkanı Turan ve derneğin YİK Başkanı Aras, mahkemede ekonomiyi hatırladı: Türkiye ekonomisinin iyiye gitmesi için konuştuk. Mahkeme, Turan ve Aras’ın endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye’nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayma suçunu işlediklerine ilişkin somut deliller olduğunu bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
TÜSİAD Başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!

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    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve derneğin YİK Başkanı Ömer Aras, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında önceki akşam İstanbul Basın Suçları Savcılığı'nda ifade verdi.

    Savcılık, Aras ve Turan'ı, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk etti. Turan verdiği ifadesinde, aylık ortalama 1 milyon lira gelir elde ettiğini yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini belirterek "Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Adresim bellidir, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim" dedi.

    GERÇEK DIŞI BEYANLAR
    Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ve aylık ortalama 900 bin lira gelir elde ettiğini belirterek "Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir" sözlerini kaydetti.

    Nöbetçi sulh ceza hakimi, her iki şüphelinin de taleplerini reddetti. Karar yazısında, "Şüphelilerin yaptıkları konuşma içeriği ve savunmalarında da belirttikleri üzere yalnızca basın arac��lığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları" kaydedildi.

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