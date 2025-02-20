Bakan Uraloğlu, karla mücadele çalışmalarına dair verileri paylaştı: Ekipler 7 gün 24 saat hazır!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışların sürdüğünü belirten Uraloğlu, cuma ve cumartesi günü yağışların devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde karla mücadele çalışmaları sürüyor. (AA)

Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Buralara konuşlanmış olarak 12 bin 634 makine ve ekipman halihazırda bulunmaktadır. Yine bu makine ve ekipmanı kullanacak 13 bin 283 personelimiz de aktif olarak 7 gün 24 saat buralarda hazır haldedir. Bunun dışında da kar mücadelesinde kullanmak üzere 738 bin ton tuz ve 422 bin ton tuz agregası, kritik yol kesimlerinde kullanılmak üzere 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerine depolanmış durumdadır. Karla mücadelenin bir başka yöntemi olarak da özellikle esinti olan bölgelerde yolda kar birikmemesi için 926 kilometre kar siperini yaparak yollara karların gelmesini de engelleme gayreti içerisinde bulunuyoruz."

"YAPILAN ÇALIŞMALARI DA ANLIK TAKİP EDEBİLİYORUZ"

En yüksek trafik yoğunluğunun Marmara Bölgesi'nde olduğunu söyleyen Uraloğlu, bu bölgede İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın bu süreçte yağıştan daha fazla etkileneceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul'da KGM sorumluluğundaki 701 kilometrelik yolda 32 tuz depolama noktasında yaklaşık 100 bin ton tuzun stoklandığını ve yaklaşık 1700 personelin çalışma yürüttüğünü bildirerek, "252 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 22 greyder, 69 yükleyici, 60 kurtarıcı ve 196 diğer araçlar olmak üzere toplamda 599 araç İstanbul'da kar mücadelesi için konuşlanmış durumdadır. Trafik yönetim sistemleri kapsamında yollarımız üzerindeki 214 sabit kamera, 27 değişken mesaj işareti ve 12 hava tahmin istasyonu aracılığıyla yol durumu ve yapılan çalışmaları da anlık takip edebiliyoruz." bilgisini verdi.