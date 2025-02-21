Başkent Ankara'da yine bir depremle sarsıldı.

Sarsıntı saat 09.36'da kaydedildi.

MERKEZ ÜSSÜ MAMAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Mamak, büyüklüğünü ise 3,0 olarak açıkladı.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hafif şiddetteki depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

PAZARTESİ GÜNÜ BİR DEPREM DAHA OLMUŞTU

Başkent Ankara, pazartesi günü de sallanmıştı. Yenimahalle'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklanmıştı.