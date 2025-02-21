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Son dakika: Ankara yine sallandı! AFAD duyurdu

Ankara’da yine sarsıldı. Saat 09.36’da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,0 olarak açıkladı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sosyal medyada depreme ilişkin paylaşımlarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:06
Son dakika: Ankara yine sallandı! AFAD duyurdu

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    Başkent Ankara'da yine bir depremle sarsıldı.

    Sarsıntı saat 09.36'da kaydedildi.

    MERKEZ ÜSSÜ MAMAK
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Mamak, büyüklüğünü ise 3,0 olarak açıkladı.

    Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Hafif şiddetteki depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

    PAZARTESİ GÜNÜ BİR DEPREM DAHA OLMUŞTU
    Başkent Ankara, pazartesi günü de sallanmıştı. Yenimahalle'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklanmıştı.

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