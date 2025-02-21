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GAYBIN BİLGİSİ YALNIZCA ALLAH'A AİTTİR

Muhterem Müslümanlar!

Zaman zaman sihir ve büyü yapanlara ve yaptıranlara rastlıyoruz. Dünyevi menfaatler uğruna insanların duygularını ve kazançlarını sömüren cinci, falcı, medyum, muskacı ve üfürükçülere şahit oluyoruz. Bir takım televizyon kanalları ve dijital mecralar bu kötülükleri işleyenlere ortam hazırlıyor. Bugünkü hutbemizde yüce dinimiz İslam'ın bu konulara bakışını hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışalım.

Aziz Müminler!

Dinimize göre sihir ve büyü, büyük bir günahtır. Allah Resûlü (s.a.s), "Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak gibi insanı helâke götüren şeylerden kaçının." buyurmaktadır. Sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak, kul hakkı ihlalidir, zulümdür. Tevhid inancımızla ve tevekkül anlayışımızla bağdaşmayan çirkin bir tutum ve davranıştır. Bu günahı işleyenler, tövbe etmedikçe ve haklarına girdikleri kişilerle helalleşmedikçe Allah'ın gazabından asla kurtulamazlar.