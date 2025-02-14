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MİT ve Emniyetten PKK'nın Avrupa ayağına darbe: Medeni Altundere kıskıvrak yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 09:55 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:52
MİT ve Emniyetten PKK’nın Avrupa ayağına darbe: Medeni Altundere kıskıvrak yakalandı!

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    Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın Avrupa ayağına büyük bir darbe indirdi.

    Uzun süredir MİT'in takibi altında olan Medeni Altundere 'nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

    Terörist Medeni Altundere (Takvim.com.tr Arşiv)Terörist Medeni Altundere (Takvim.com.tr Arşiv)

    MEDENİ ALTUNDERE YAKALANDI
    Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

    MİT ve Emniyetten PKK'nın Avrupa ayağına darbe

    TUTUKLANDI
    İstanbul'da olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı.

    Terörist Medeni Altundere (Takvim.com.tr Arşiv)Terörist Medeni Altundere (Takvim.com.tr Arşiv)

    Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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