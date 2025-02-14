MİT ve Emniyetten PKK’nın Avrupa ayağına darbe: Medeni Altundere kıskıvrak yakalandı!

Uzun süredir MİT'in takibi altında olan Medeni Altundere 'nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK 'nın Avrupa ayağına büyük bir darbe indirdi.

MİT ve Emniyetten PKK'nın Avrupa ayağına darbe

MEDENİ ALTUNDERE YAKALANDI Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK /KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

TUTUKLANDI

İstanbul'da olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı.

Terörist Medeni Altundere (Takvim.com.tr Arşiv)

Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.