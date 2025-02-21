Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan “Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay” çıkışı!

CHP'de yargı süreci devam eden şaibeli kurultaya ilişkin "iptal" endişesi başladı. Böyle bir senaryoda eski yönetimin göreve geleceği hatırlatıldı. Tüm bu tartışmalar sürerken merhum eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, çok sert çıkışlar yaptı. "CHP'de herkes 2010'a atıfta bulunmaya başladı. Bunu temizlemenin yolu yapılacak ahlaklı bir kurultaydır. Bu sefer şaibesiz olması umudu var" ifadelerini kullandı. Baykal, "Paralı belediye başkanlarının adını duymayacağımız, onların kendi şehirleriyle ilgilenecekleri bir kurultay olsa mesela, ne yakışırdı" diyerek İBB Başkanı İmamoğlu'na da mesaj yolladı. Bu arada MASAK'ın da kurultayla ilgili devreye girip adı geçen delegelerin tüm banka hesaplarını incelemeye aldığı anlaşıldı.



RAKİP ADAY "ÇİÇEK" AÇTI

CHP, 23 Mart'ta yapacağı ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleme kararı aldı. Seçime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek başına gireceği yorumları yapıldı. Ancak bunun parti içinde tartışma yaratacağı vurgulandı. "Tavşan aday" çareleri arandı. CHP'li eski vekil Dursun Çiçek, "Sürece katkı sunmak istiyoruz" diyerek adaylığını açıkladı. Ancak avukat kızı İrem Çiçek, ilginç bir paylaşım yaptı: Babama başarılar ama adayım İmamoğlu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN