Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Mollakulac mevkiinde bugün 15:27'de deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Mollakulac mevkiinde bugün 15:27'de deprem meydana geldi.
4.3 ŞİDDETİNDE KAYDEDİLDİ
Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:27'de gerçekleşen depremin derinliği 7.5 km olarak tespit edildi.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Sarsıntının çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.
Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.