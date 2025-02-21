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Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Mollakulac mevkiinde bugün 15:27’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7.5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:38 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:53
Erzurum’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Mollakulac mevkiinde bugün 15:27'de deprem meydana geldi.

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    4.3 ŞİDDETİNDE KAYDEDİLDİ

    Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:27'de gerçekleşen depremin derinliği 7.5 km olarak tespit edildi.

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    ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

    Sarsıntının çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

    Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.