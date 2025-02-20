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Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme: Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Güney Afrika'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.

AA AA
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 21:45 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 21:58
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme: Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

    Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağ 3) ile bir araya geldi. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2), Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağ 3) ile bir araya geldi. (AA)

    BAKAN FİDAN RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

    Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.

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