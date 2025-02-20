SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi: 30 şüpheli tutuklandı

Ankara'da sahte alkol sebebiyle 63 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli ise tutuklandı.

AA AA
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 17:25
Ankara’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 63’e yükseldi: 30 şüpheli tutuklandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ankara'da sahte içki sebebiyle 63 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

    Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

    Sahte alkol (AA)Sahte alkol (AA)

    Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

    63 KİŞİ ÖLDÜ 36 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

    Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi
    CANLI | İstanbul Sibirya’yı aratmayacak! MGM’den 20 ile sarı uyarı: Kar fırtınası şiddetleniyor!
    Türk Telekom
    Trump’tan Kiev’e diplomatik füze! Son 48 saatte ne yaşandı? Zelenskiy’e neden öfkeli?
    Yenidoğan Çetesi davasında elebaşı Fırat Sarı’nın avukatı savcıyı hedef aldı!
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    UTTS örnek oldu
    Trump’tan fondaş gazetelere darbe! Paralarını kesmişti aboneliği de yasakladı
    Son dakika: Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
    Fitne girişimi
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası
    TÜSİAD’ın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktı
    ADANA KEBAPTA DOMUZ ETİ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde skandal!
    Trump Jr.’dan Zelenskiy’e dansöz göndermesi! Meşhur videoyu paylaştı Savaşı bizim paramız olmadan kazansın dedi
    Aslı Baykal’dan Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay çıkışı! CHP’de yerel seçim korkusu... İptali gündeme gelebilir
    Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası
    Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin
    Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!