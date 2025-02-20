Ankara'da sahte içki sebebiyle 63 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Sahte alkol (AA)



Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

63 KİŞİ ÖLDÜ 36 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA



Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.