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İmamoğlu'nun skandal harcamaları TBMM gündemine taşındı!

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin konut dönüşümü sözü verdi. Hiçbirini yerine getirmedi. Ama konserlere servet ödedi. Skandal harcamalar TBMM’de gündeme geldi: Konserlere 1.5 milyar verdi, depreme ise 485 milyon TL.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
İmamoğlu’nun skandal harcamaları TBMM gündemine taşındı!

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    CHP'li belediyeler, seçim öncesi verdikleri sözleri, yerine getirmedi. Vatandaşın dertleri yerine, konserler ve heykellerle ilgilendi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin konserlere harcadığı milyarlarca lira, vatandaşı isyan ettirdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun millete söz verip de yapmadıkları ise TBMM'de dile getirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İmamoğlu'nun, "İstanbul'a yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüşüm" sözü verdiğini hatırlatarak, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı, 6 yılda yaptığını ifade etti.

    "Nerelere yaptığını göster, tebrik edelim" dedik, yine ortalıktan kayboldu. Konser ve benzeri etkinliklere 1.5 milyar lira harcarken, deprem için sadece 485 milyon lira ayrıldı" dedi.

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