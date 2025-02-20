CHP’li belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar! 200 doktoru dolandırdı

İddiaya göre Bodur, 2022'de Dikili ilçesindeki Denizköy Mahallesi'nde bulunan ve bir kısmı kendisine ait olan arsası için Biva Mimarlık Mühendislik Şirketi'ne, "Doc's Nouva Denizköy Biva2 Villa Projesi" ni hazırlattı. Müşteri profili olarak doktorları hedef seçen Bodur ve mimarlık şirketinin yetkilisi Vahap Yılmaz, çeşitli sunumlar yaptı. Bu sunumlarda Sema Bodur , kendisine ait olduğunu söylediği 310 dönümlük arazide 600 villa yapacaklarını söylerken, Vahap Yılmaz ise arsanın imara açık olduğunu ve imar projesinin onaylanmamasının söz konusu olmayacağını, satın alanların çok avantajlı bir yatırımla 4-5 kat kâr elde edeceğini öne sürdü. 15 Mayıs 2022'de yapılan gayrimenkul satış anlaşmasına göre, araziye yapılacak 600 villadan 200'ü doktorların, 200'ü Görsam İnşaat'ın, 200'ü de Biva Mimarlık'ın olacaktı.

Müşteri profili olarak doktorları hedef seçen Bodur ve mimarlık şirketinin yetkilisi Vahap Yılmaz, çeşitli sunumlar yaptı. (Takvim.com.tr)

125 MİLYON TL GÖNDERDİLER

Projeye, ikna olan 200 doktor katıldı. Yapılan sözleşmeye göre de doktorlar 15 Mayıs 2022'de 60 milyon, 15 Haziran 2022'de de 65 milyon olmak üzere toplam 125 milyon TL'yi Sema Bodur'un hesabına gönderdi. Geriye kalan 400 villa ise Biva Mimarlık ile Sema Bodur'un şirketi Görsam İnşaat'a bırakıldı. Ancak proje bir türlü başlamadı. Doktorlar nedenini sorduğunda ise Biva Mimarlık yetkilisi Vahap Yılmaz, sürecin yerel seçimler nedeniyle uzadığını ve 2025 başında başlanacağını söyledi. Bu vaatlere rağmen, aradan 3 yıl geçmesine rağmen çivi bile çakılmadı. Bunun üzerine araştırma yapan doktorlar, Sema Bodur'a ait olduğu söylenen arazinin bir kısmının Kemal Kaygusuz adına kayıtlı olduğunu ve tamamının 27 Haziran 2022'de doğal sit alanı ilan edildiğini öğrendi.