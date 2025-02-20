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Bakanlıktan Ankara Belediyesi'ne ceza: İhlaller bir bir ortaya çıktı! Yavaş skandala sessiz kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) toplam 5 milyon 130 bin 806 lira ceza uygulandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, skandala sessiz kaldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Bakanlıktan Ankara Belediyesi’ne ceza: İhlaller bir bir ortaya çıktı! Yavaş skandala sessiz kaldı

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    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğa ve çevre sağlığını korumak amacıyla yaptığı denetimlerde önemli ihlalleri ortaya çıkardı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, hem halk sağlığını hem de çevreyi tehdit eden durumları tek tek tespit etti.

    Bakanlık ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde gelen ihbar üzerine yaptığı incelemelerde, evsel atıkların lisanssız şekilde depolandığını belirledi. ASKİ'nin sorumluluğundaki katı atık düzenli depolama sahasının Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmadığı tespit edilirken, bu nedenle 3 milyon 793 bin 452 lira idari ceza kesildi.

    Denetimde ayrıca, ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı anlaşıldı. Bölgedeki atık suların, tesisin yanında bulunan doğal arıtım lagünlerinde yalnızca basit bir işlemden geçirildiği ve ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmadan Tuz Gölü'ne usulsüz şekilde deşarj edildiği tespit edildi. Bu ihlal nedeniyle ASKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandı.

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