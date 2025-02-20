Avustralya’da 100’den fazla balina karaya vurdu!

Nesli tükenmekte olan 157 yalancı katil balinanın Avustralya'nın Tazmanya sahilinde karaya vurması büyük endişe yarattı. Yetkililer, 24 ila 48 saat önce kıyıya vuran balinaları kurtarmak için çalışmalar başlatıldığını ancak koşulların balinaları kurtarmak için elverişsiz olduğunu söyledi.



Balinaları kurtarmak için tüm yolların tükendiğini ve hayvanları okyanusla buluşturup kurtarmanın yolu olmadığını belirten yetkililer, halen hayatta olan balinaların acı çekmemesi için ötanazi yapılacağını açıkladı. Bölgeye akın akın ulaşan çevreciler, ötenazi yapılmasına karşı çıkarken görüntü almak isteyenler de engellendi.

Çevreciler, Avustralyalı yetkililere dava açacaklarını söyledi. Yetkililer, imkansızlıklar nedeniyle sadece 4 balinayı kurtardı.