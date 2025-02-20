Yerli ve milli Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet’te! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği’nin eylem planı Resmi Gazete’de

Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı" ile ülkemizin coğrafi bilgi sistemleri alanındaki hedefleri ve yol haritası belirlendi. Resmi Gazete 'de yayımlanan eylem planında 5 amaç, 26 hedef ve bu hedeflere bağlı 101 eylem belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)

Doğru, standart ve kaliteli coğrafi bilginin ulusal düzeyde üretimini garanti etmek, bu bilgilerin yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için izlenecek yöntemler anlatıldı. Bu eylem planının ışığında coğrafi veri altyapısından faydalanmak isteyen tüm sektörlere kaliteli, güncel ve dinamik coğrafi bilgi akışı sağlanırken milli ekonomiye fayda sunulacak. Belirlenen bu hedefler doğrultusunda ülkemizde coğrafi bilgi sistemi endüstrisinin gelişen teknolojiye uygun kamu hizmeti sunulacak.



BAKAN KURUM: AFET VE ACİL DURUMLARDA VERİ PAYLAŞIMI HIZLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylem planının detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle anlattı:

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan "2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlememizle özellikle afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan kritik coğrafi veriler paylaşıma açılarak bilgi akışı hızlanacak. Eylem planımızın ilk adımı olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ihtiyaç duydukları tüm verilere tek tıkla ulaşılabilecek.