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2025 yılında Türkiye'ye on binlerce Hintli turist bekleniyor

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’den çok sayıda şirket, Hindistan’da turizm fuarına katıldı. Bu yıl için on binlerce Hintli turistin ülkemize getirilmesi için anlaşmalar yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
2025 yılında Türkiye’ye on binlerce Hintli turist bekleniyor

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    Türkiye'ye geçen yıl 300 binin üzerinde Hintli turist geldi. Bu yıl 400 binlerin hedeflendiği bildirildi. Bu kapsamda Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen OTM 2025 Turizm Fuarı'na, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'den çok sayıda turizm firması gitti.

    Fuarda 60'ın üzerinde ülke şirketleri de boy gösterdi. Yaklaşık 40 binden fazla kişiyi ağırlayan fuarda Hintli şirketlerle önemli anlaşmalar yapan FOX DMC'nin kurucu ortakları Mehmet Tuluk ve Cihan Çelik, "Başka ülke firmalarının elektronik vize kolaylığına sahip olması bizim yönümüzden bir dezavantaj olsa da Türkiye'nin kültürel mirası, doğası ve mavi denizleri, Hintli turistleri çekmeye yetiyor. Fuarda yalnızca Hindistan ile değil başka ülkeler ile de işbirliği çalışmalarına başladık. Amacımız ülkemize daha fazla zengin turist kazandırmak" dedi.

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