Narin davasında flaş gelişme: 31 şüpheliye takipsizlik kararı!

Dİyarbakır'da Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan 2 ayrı iddianameden biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli çocuğa ait.

SUÇLUYU KAYIRDILAR

2. Çocuk Mahkemesi'ne sunulan iddianamede çocukların hapsi isteniyor. Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A.'nın ise tahliyesine karar verildi.



2. Çocuk Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu: "Suça sürüklenen çocukların verdikleri beyanların kendi aralarında çelişkili ve tutarsız olduğu, netleşen maddi delillerle çeliştiği, bu tür beyanlar sebebiyle araştırmaların farklı mecralara yöneltildiği ve cinayet eylemi ile eylemi gerçekleştirenlere yönelik araştırmanın açıkça engellendiği, bu şekilde verdikleri gerçek dışı beyanlarıyla suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağladığı, 'Suçluyu kayırma' suçunu işledikleri ve bu hususta yeterli şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır."



Narin cinayeti davasında 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianamede, "Çocukların beyanları sebebiyle araştırmaların farklı mecralara yöneltildiği ve verdikleri gerçek dışı beyanlarıyla suç işleyen kişilerin kurtulmalarına imkan sağlandığı anlaşılmıştır" dendi. Savcılık üç çocuğun da hapislerini istedi.