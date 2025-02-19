CHP’deki şaibeli kurultayın tanığından şok iddia! Tek tek isim verdi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada tanık olarak ifade veren gazeteci Tolgahan Erdoğan, bomba iddiaları gündeme getirdi.



OTELDE KAMP KURDULAR

İfadesinde Ankara'daki bir otele gittiğini anlatan Erdoğan, "Orada BelTur A.Ş. Genel Müdürü Özgen Nama, PM üyesi Baki Aydöner, CHP'li vekil Özgür Karabat ve CHP YDK üyesi T. Taşkın Özer'in çantalarla asansörlere ve katlara girip çıktıklarını gördüm. Şu an tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve o isimlerin delege pazarlığı yaptıklarını birçok partiliden duydum. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Akpolat'tan 300 bin lira aldığını anlattı. Birçok İBB bürokratı ve belediye başkanı delegelerle pazarlık yaptı. Onlara 4 ay sonraki yerel seçimlerde meclis üyeliği, başkan yardımcılığı için aday gösterilecekleri sözü verildi. O 34 isim seçimlerde aday gösterildi ve seçildi" dedi.



Erdoğan, adrese teslim ihaleler nedeniyle tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın isteği üzerine kurultay sürecinde şu an tutuklu olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın Güneydoğu'da birçok delegeye para dağıttığını, böylece hem Beşiktaş hem de İBB'den ballı ihaleler aldığını duyduğunu anlattı.



VİP ARAÇLA DÖVİZ TAŞIDILAR

Kurultay bittikten sonra 6 Kasım'da Kadıköy Moda'da bir kafede iki UBER şoförünün konuşmalarına denk geldiğini anlatan Erdoğan, "Neler olduğunu sordum. 'Abi 5 Kasım 2023 pazar günü dört VİP arabayla Tepebaşı'ndaki İstanbul Planlama Ajansı'ndan (IPA) 6-7 kişiyi alarak Laleli'deki Taç, Karadeniz, Servet ve ATS Gold Döviz bürolarına gittik. Kapalı olan bürolardan bavullarla çıkan kişiler araçlara bindiler' dediler.



RÜŞVET TEKLİFİ

Araba içerisinde 50 milyon dolar taşıdıklarını konuşmalardan duyduklarını söylediler. Bu konuşmayı 6 Kasım'da sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu döviz bürolarından birinin damadı benimle buluştu. Konuşmamamı, çocuğumu liseye kadar özel okulda okutacaklarını teklif etti. Ancak ben kabul etmedim" sözlerini kaydetti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da Emirgan'daki Beyaz Köşk'te delegelerle para verdiğini öğrendiğini söyledi.



HALK TV SAHİBİNE ÖZEL PLAKA

Kurultaya şaibe karıştıranların başında CHP ile reklam anlaşması olan Halk TV'nin geldiğini, kanalın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden finanse edildiğini belirten Erdoğan, "CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın avukat olan eşinin Halk TV'nin hukuk işlerine baktığını, Başarır'ın da TBMM'de kendisine tahsis edilen resmi plakalardan birini, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'na tahsis ettiğini" dile getirdi.



GAZETECİLER SESSİZ

Tolgahan Erdoğan, "Kurultay'a etki eden İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç'in ciddi mal edinimi yaptıklarını duydum. Saymaz'ın Bağdat Caddesi'nde yaklaşık 50 milyon lira, Sevinç'in ise Çankaya'da 50 milyon liranın üzerinde bir evinin olduğunu öğrendim. Bunu paylaştım. Cevap vermediler, dava açmadılar" dedi.



MAL VARLIKLARI İNCELENECEK

Yürütülen soruşturmada tanıkların anlatımlarında adı geçenlerin ifadeye çağrılacağı, kamera ve HTS çalışmaları yapılacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra ifadelerde geçen isimlerin mal varlıklarının artışlarıyla ilgili araştırma yapılacağı da kaydedildi

Bir delege, "300 bin yetmez. KİPTAŞ'tan ev istedim" diyecek kadar utanmazdı.