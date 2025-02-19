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CHP’deki şaibeli kurultayın tanığından şok iddia! Tek tek isim verdi

CHP’nin 38. Kurultayı’nda Özgür Özel’in seçilmesi için delegeler yakın takibe alındı. Laleli’de kapalı olan döviz büroları açtırıldı. Bavullarla Ankara’ya 50 milyon dolar taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu saf dışı bırakıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
CHP’deki şaibeli kurultayın tanığından şok iddia! Tek tek isim verdi

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    CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada tanık olarak ifade veren gazeteci Tolgahan Erdoğan, bomba iddiaları gündeme getirdi.

    OTELDE KAMP KURDULAR
    İfadesinde Ankara'daki bir otele gittiğini anlatan Erdoğan, "Orada BelTur A.Ş. Genel Müdürü Özgen Nama, PM üyesi Baki Aydöner, CHP'li vekil Özgür Karabat ve CHP YDK üyesi T. Taşkın Özer'in çantalarla asansörlere ve katlara girip çıktıklarını gördüm. Şu an tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve o isimlerin delege pazarlığı yaptıklarını birçok partiliden duydum. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Akpolat'tan 300 bin lira aldığını anlattı. Birçok İBB bürokratı ve belediye başkanı delegelerle pazarlık yaptı. Onlara 4 ay sonraki yerel seçimlerde meclis üyeliği, başkan yardımcılığı için aday gösterilecekleri sözü verildi. O 34 isim seçimlerde aday gösterildi ve seçildi" dedi.

    Erdoğan, adrese teslim ihaleler nedeniyle tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın isteği üzerine kurultay sürecinde şu an tutuklu olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın Güneydoğu'da birçok delegeye para dağıttığını, böylece hem Beşiktaş hem de İBB'den ballı ihaleler aldığını duyduğunu anlattı.

    VİP ARAÇLA DÖVİZ TAŞIDILAR
    Kurultay bittikten sonra 6 Kasım'da Kadıköy Moda'da bir kafede iki UBER şoförünün konuşmalarına denk geldiğini anlatan Erdoğan, "Neler olduğunu sordum. 'Abi 5 Kasım 2023 pazar günü dört VİP arabayla Tepebaşı'ndaki İstanbul Planlama Ajansı'ndan (IPA) 6-7 kişiyi alarak Laleli'deki Taç, Karadeniz, Servet ve ATS Gold Döviz bürolarına gittik. Kapalı olan bürolardan bavullarla çıkan kişiler araçlara bindiler' dediler.

    RÜŞVET TEKLİFİ
    Araba içerisinde 50 milyon dolar taşıdıklarını konuşmalardan duyduklarını söylediler. Bu konuşmayı 6 Kasım'da sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu döviz bürolarından birinin damadı benimle buluştu. Konuşmamamı, çocuğumu liseye kadar özel okulda okutacaklarını teklif etti. Ancak ben kabul etmedim" sözlerini kaydetti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da Emirgan'daki Beyaz Köşk'te delegelerle para verdiğini öğrendiğini söyledi.

    HALK TV SAHİBİNE ÖZEL PLAKA
    Kurultaya şaibe karıştıranların başında CHP ile reklam anlaşması olan Halk TV'nin geldiğini, kanalın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden finanse edildiğini belirten Erdoğan, "CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın avukat olan eşinin Halk TV'nin hukuk işlerine baktığını, Başarır'ın da TBMM'de kendisine tahsis edilen resmi plakalardan birini, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'na tahsis ettiğini" dile getirdi.


    GAZETECİLER SESSİZ
    Tolgahan Erdoğan, "Kurultay'a etki eden İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç'in ciddi mal edinimi yaptıklarını duydum. Saymaz'ın Bağdat Caddesi'nde yaklaşık 50 milyon lira, Sevinç'in ise Çankaya'da 50 milyon liranın üzerinde bir evinin olduğunu öğrendim. Bunu paylaştım. Cevap vermediler, dava açmadılar" dedi.

    MAL VARLIKLARI İNCELENECEK
    Yürütülen soruşturmada tanıkların anlatımlarında adı geçenlerin ifadeye çağrılacağı, kamera ve HTS çalışmaları yapılacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra ifadelerde geçen isimlerin mal varlıklarının artışlarıyla ilgili araştırma yapılacağı da kaydedildi

    Bir delege, "300 bin yetmez. KİPTAŞ'tan ev istedim" diyecek kadar utanmazdı.

    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHPli Tolgahan Erdoğanın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHPlilerin ismini verdiTAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHPli Tolgahan Erdoğanın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHPlilerin ismini verdi
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP'lilerin ismini verdi

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