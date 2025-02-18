Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara'dan mesaj verdi: "Garantili" barış istiyoruz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'da ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışında konuştu. Zelenskiy, daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sonuca bağlı görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk rolü üstlendiğini anlattı. Türkiye'nin esir takası konusundaki yardımlarına işaret eden Zelenskiy, ülkesi için "Ukraynalıların eve dönmesi" ve "gıda güvenliği" konularının önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Türkiye'nin çabaları sayesinde gıda koridorunu oluşturabildik. Fakat Rusya yüzünden söz konusu gıda koridoru bozuldu ve tüm dünya üzerinde insanlar, özellikle bunlara ihtiyaç duyan insanlar bu ürünleri alamadı." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eşi Olena Zelenski ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı (Fotoğraf: AA) Gıda güvenliği konusunda çalışan tüm ülkelere teşekkürlerini sunan Zelenskiy, Afrika ülkeleri ve Suriye'ye tonlarca ürün gönderildiğini, bunların ülkesinden gönderilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. "SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Zelenskiy ülkesinin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz."