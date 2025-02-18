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Comanchero suç örgütüne yönelik iddianamede yeni detaylar! Gizli yazışma programı, uyuşturucu ve para trafiği...

Uluslararası suç örgütü “Comanchero”nun elebaşılığını yapan Joseph Hakan Ayık ve 66 sanık hakkında düzenlenen iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. 262 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya MASAK raporları da dahil olurken gizli yazışma programı çökertildi, para trafiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 12:59 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:11
Comanchero suç örgütüne yönelik iddianamede yeni detaylar! Gizli yazışma programı, uyuşturucu ve para trafiği...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Joseph Hakan Ayık'ın da arasında bulunduğu 18'i tutuklu 66 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 262 yıla kadar değişen sürelerde cezalandırılmaları talep edildi.

    ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan AyıkʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık

    İDDİANAME DÜZENLENDİ

    Sabah'ta yer alan habere göre, Maliye Hazinesi iddianamede, "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. "Comanchero Outlow Motorcycle Gang" olarak bilinen organize suç örgütünün, 1968'de Avustralya'da Jock Ross tarafından kurulduğu, birçok yasa dışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği, kurulduğu günden beri denizaşırı uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı iddianamede anlatıldı.

    Operasyonda ele geçirilenlerOperasyonda ele geçirilenler

    ÖRGÜT ELEBAŞI "GADDAR"

    "Gaddar" lakaplı Mark Dougles Buddle'ın örgüt elebaşı olduğu aktarılan iddianamede, döneminde ölümcül çatışmaların devam ettiği, hakkında kırmızı bültenle arama kararı olması nedeniyle 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandığı ve Avustralya makamlarına teslim edildiği kaydedildi.

    GİZLİ YAZIŞMA PROGRAMI ÇÖKERTİLDİ

    Buddle'ın tutuklanması üzerine örgütün elebaşılığını Joseph Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun üstlendikleri ve birçok Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu diğer örgüt üyeleri ile suç faaliyetlerine devam ettikleri belirtilen iddianamede, örgütün, uyuşturucu ticareti yapmasına ilişkin gizli yazışma programı olan "Anom Enterprise" isimli programı kullandığı, bu programın deşifre edilmesiyle de çökertildiği belirtildi.

    ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan AyıkʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık

    TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Örgütün deşifre edilen faaliyetlerine göre, örgüt tarafından genellikle Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin, Güney Kore ve Güney Afrika güzergahı kullanılarak Avustralya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Hollanda'ya ulaştırıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, "Anom Enterprise" verileri kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avustralya Federal Polisinin iş birliğiyle, 2019-2021 yılları arasında dünya genelinde yapılan yakalamalarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.

    ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan AyıkʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık

    MASAK RAPORU İDDİANAMEDE YER ALDI

    İddianamede yer alan MASAK raporunda, sanıkların, para transferlerinin sorunsuz şekilde yapılması, para bırakma veya para aldırma konularında hızlı bir şekilde hareket edilmesi için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak ve gizli görüşmeler yapmak adına otel işlettikleri, bunların dışında menkul ve gayrimenkul yatırımında bulundukları, banka hesaplarında yüksek tutarlı kaynağı açıklanamayan mevduatların olduğu kaydedildi.

    ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan AyıkʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık

    PARA TRAFİĞİ

    Raporda, sanıklar Joseph Hakan Ayık, Mark Dougles Buddle, Duax Hohepa Ngakuru, Alp Öztürk (Hasan Topal), Bahatdin Ferhan, Barış Tükel, Hakan Tavukcu, Cüneyt Coşyan, Necmi Şaki, İsmail Eken, Jımmıy Awaıjan, Mouvın Sheraaz Ali, Abdullah Mouhsen Tahseen, Can Kaan, Patrick Khoury ve Georges Dıb'in uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde ettikleri gelirleri nakit olarak veya üçüncü kişilerin hesapları aracılığıyla Türkiye'ye getirdikleri belirtildi.

    ELEBAŞININ 262 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
    İddianamede, örgüt elebaşı Ayık'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 130 yıldan 262 yıla kadar hapsi talep edildi.

    ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan AyıkʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık

    İSTENEN CEZALAR

    Sanıklardan 13'ü hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 36'şar yıldan 74'er yıla hapis cezası öngörülen iddianamede, 52 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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