Comanchero suç örgütüne yönelik iddianamede yeni detaylar! Gizli yazışma programı, uyuşturucu ve para trafiği...

ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Örgütün deşifre edilen faaliyetlerine göre, örgüt tarafından genellikle Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin, Güney Kore ve Güney Afrika güzergahı kullanılarak Avustralya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Hollanda'ya ulaştırıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, "Anom Enterprise" verileri kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avustralya Federal Polisinin iş birliğiyle, 2019-2021 yılları arasında dünya genelinde yapılan yakalamalarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.

ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık MASAK RAPORU İDDİANAMEDE YER ALDI İddianamede yer alan MASAK raporunda, sanıkların, para transferlerinin sorunsuz şekilde yapılması, para bırakma veya para aldırma konularında hızlı bir şekilde hareket edilmesi için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak ve gizli görüşmeler yapmak adına otel işlettikleri, bunların dışında menkul ve gayrimenkul yatırımında bulundukları, banka hesaplarında yüksek tutarlı kaynağı açıklanamayan mevduatların olduğu kaydedildi.

ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık PARA TRAFİĞİ Raporda, sanıklar Joseph Hakan Ayık, Mark Dougles Buddle, Duax Hohepa Ngakuru, Alp Öztürk (Hasan Topal), Bahatdin Ferhan, Barış Tükel, Hakan Tavukcu, Cüneyt Coşyan, Necmi Şaki, İsmail Eken, Jımmıy Awaıjan, Mouvın Sheraaz Ali, Abdullah Mouhsen Tahseen, Can Kaan, Patrick Khoury ve Georges Dıb'in uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde ettikleri gelirleri nakit olarak veya üçüncü kişilerin hesapları aracılığıyla Türkiye'ye getirdikleri belirtildi. ELEBAŞININ 262 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, örgüt elebaşı Ayık'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 130 yıldan 262 yıla kadar hapsi talep edildi.

ʺComancheroʺnun elebaşı Joseph Hakan Ayık İSTENEN CEZALAR Sanıklardan 13'ü hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 36'şar yıldan 74'er yıla hapis cezası öngörülen iddianamede, 52 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN