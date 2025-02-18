O saate kadar yok! Listedeki ilçeler mumları hazır etsin

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İstanbul'da arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyuruyor. Peki, bugün elektrikler hangi semtlerde olmayacak? İşte 18 Şubat 2025 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

(BEDAŞ) Elektrikler ne zaman gelir? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi kaydedilen ilçelerin listeleri güncellendiği için takibini yapmak önem arz ediyor. Şu an itibarıyla haritada 4 farklı kesinti görüntüleniyor. Veriler gün içinde güncelleniyor.