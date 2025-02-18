SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

O saate kadar yok! Listedeki ilçeler mumları hazır etsin

İstanbul'da arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyuruyor. Peki, bugün elektrikler hangi semtlerde olmayacak? İşte 18 Şubat 2025 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:50
O saate kadar yok! Listedeki ilçeler mumları hazır etsin

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul'da arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyuruyor. Peki, bugün elektrikler hangi semtlerde olmayacak? İşte 18 Şubat 2025 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    (BEDAŞ)(BEDAŞ)

    Elektrikler ne zaman gelir?

    Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi kaydedilen ilçelerin listeleri güncellendiği için takibini yapmak önem arz ediyor.

    Şu an itibarıyla haritada 4 farklı kesinti görüntüleniyor. Veriler gün içinde güncelleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir.

    Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvuruda bulunabilirsiniz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi
    Sosyal konutta yeni kampanya müjdesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı | Emlak Konut
    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara’dan mesaj verdi: Garantili barış istiyoruz
    Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’ye geldi
    Bu kez TÜSİAD ile eş zamanlı... The Economist’in ilk operasyonu değil... Arka planında ne var?
    Avrupa’da Ukrayna Savaşı! Liderler Paris’te toplandı Scholz erken ayrıldı | Gözler Riyad’da
    CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz
    Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...
    Yenidoğan Çetesi’nde 3. duruşma! Elebaşı Fırat Sarı’nın avukatından flaş talep
    Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff
    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
    Comanchero suç örgütüne yönelik iddianamede yeni detaylar! Gizli yazışma programı, uyuşturucu ve para trafiği...
    Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    Ameliyat masasında stent pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!
    Yeni emekliye 5’li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli?
    Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım
    İstanbul’un trafik çilesi katlandı! | YOL DURUMU
    Şaibeli kurultayda kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor! Otel odalarında para trafiği I İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifade verdi
    Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...