O saate kadar yok! Listedeki ilçeler mumları hazır etsin

İstanbul'da arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini duyuruyor. Peki, bugün elektrikler hangi semtlerde olmayacak? İşte 18 Şubat 2025 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
(BEDAŞ)
Elektrikler ne zaman gelir?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi kaydedilen ilçelerin listeleri güncellendiği için takibini yapmak önem arz ediyor.
Şu an itibarıyla haritada 4 farklı kesinti görüntüleniyor. Veriler gün içinde güncelleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL, NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir.
Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvuruda bulunabilirsiniz.