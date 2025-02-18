Avcılar’da metrobüsün motorunda yangın çıktı!

İstanbul'da Avcılar'da metrobüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak yolcuları indirdi. Yangın, görevliler tarafından yangın tüpleri ile söndürüldü.

Metrobüste yangın (DHA)

MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ



Olay Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs durağında meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüs hareket ettiği sırada, sürücü aracın arkasındaki motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti.

Metrobüste yangın (DHA)

Metrobüsü durdurarak yolcuları indiren sürücü, yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Duraktaki görevliler de yangın tüpleri ile motora müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Metrobüsten indirilen yolcular, başka araçlara nakledildi.