Oyunculuk sektörünün tekeli Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

27 Ocak günü "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OYUNCULUK SEKTÖRÜNÜN TEKELİNE TAHLİYE KARARI

Hem dizi sektörü tekelleşme, şantaj soruşturması hem de Gezi Parkı soruşturma devam ederken Ayşe Barım'ın avukatı geçtiğimiz günler dilekçe sunarak tutukluluğa itirazda bulundu. Bu itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Ancak avukatı bu sefer İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Asliye Ceza hakimi Fatih Kapan bir skandala imza atarak Barım'ın tahliyesine karar verdi.