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Oyunculuk sektörünün tekeli Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz!

Sinema ve dizi sektöründe tekel kuran tutuklu menajer Ayşe Barım'ın avukatı, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı reddetti. Barım'ın avukatı itirazı, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme Barım'ın tahliyesine karar verdi. Savcılık, tahliyeye itiraz ederek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine taşıdı.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:44 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:45
Oyunculuk sektörünün tekeli Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz!

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    Oyunculuk sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    Oyunculuk sektörünün tekeli Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Oyunculuk sektörünün tekeli Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    27 Ocak günü "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    OYUNCULUK SEKTÖRÜNÜN TEKELİNE TAHLİYE KARARI
    Hem dizi sektörü tekelleşme, şantaj soruşturması hem de Gezi Parkı soruşturma devam ederken Ayşe Barım'ın avukatı geçtiğimiz günler dilekçe sunarak tutukluluğa itirazda bulundu. Bu itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Ancak avukatı bu sefer İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Asliye Ceza hakimi Fatih Kapan bir skandala imza atarak Barım'ın tahliyesine karar verdi.

    Oyunculuk sektörünün tekeli Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Oyunculuk sektörünün tekeli Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek Barım hakkında tutukluluk kararının devam etmesini talep etti. Dosya, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme aşamasında.

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