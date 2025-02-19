9 SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ Kongreye birçok davetlinin olduğunu ifade eden Kandemir, "9 siyasi partiye davetiyelerimizi gönderdik. Bu partiler, Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İyi Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Saadet Partileridir" ifadelerini kullandı. Kongre sürecinde delegelerden fikir alındığını belirten Kandemir, "Kongre sürecinden önce delegelerimizden 400 bin civarında fikir alındı. Bu formlar incelendi. Biz de delegeler ile ilişki diğer siyasi partilerde olduğu gibi şaibelerle anılacak şekilde değil bir ortak aklın oluşturulması için olur" diye konuştu.

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongre'sini 23 Şubat'ta yapacak. (AA)





AK Parti'nin kongrelere bakışının farklı olduğunu ifade eden Kandemir, "Biz AK Parti olarak kongreleri bir iç organizasyon olarak değil milletimiz ile bir araya gelmenin, var ise eksiklerimizin üzerine gitmenin yolu olarak gördük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir motivasyonla kısa zamanda beldelerimizde, il ve ilçelerimizde, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın kongrelerini tamamladık. İlçe başkanlıklarımızda yüzde 60, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim gerçekleştirdik" dedi.



AK Parti'nin tüm il ve ilçelerde kongrelerini tamamladığını hatırlatan Kandemir, "120 günde 3 bin 162 kongreyi tamamladık. Kongrelerimizi, 5 milyonun üzerinde insanı ağırladık, 1 milyonun üzerinde yönetimde yer almak istiyoruz başvurusu almış olarak tamamladık. Yeni yönetimlerimiz ile teşkilatımız gençleşmiş oldu. Kadın sayısı arttırılarak cinsiyet dengesi adına gelişmeler yaşandı" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN GÜNDEMİNDE ERKEN SEÇİM YOK"

CHP'nin erken seçim çağrılarıyla ilgili olarak da konuşan Kandemir, "CHP'nin ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Millete göre değil, kendi iç dengelerine göre konuşuyorlar. Milletimizin gündeminde erken seçim olmadığı için bizim gündemimizde yok. Biz önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz" dedi.