Yeni Suriye’yi Türkiye şekillendiriyor!

Suriye'deki halk devriminin asıl kazananı Ankara. Başkan Tayyip Erdoğan, Türk devletler bloğundaki Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ile Suriye'deki nüfuzunu kullanarak bölgede güçlü bir aktör haline geldi.



Erdoğan, Şam yönetimi ile de yakın temasa geçti. Ayrıca son dönemde Suudi Arabistan ile bağlarını güçlendirdi. Avrupa ve Batı'ya enerji maliyetini kısaltacak ve azaltacak olan İran'a alternatif bir enerji nakil rotasının da mimarı oldu.



BİNLERCE TIR SURİYE SINIRINDA

Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalktı. Ticaret hızlandı. Türk TIR'ları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye girmek için 7.5 kilometrelik kuyrukta saatlerce kaldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN