Tüm hazırlıklar tamam: AK Parti 8. Büyük Kurultayı’nın ana sloganı belirlendi!

AK Parti'nin 30 Kasım'da başlayan il kongreleri 8 Şubat'ta İstanbul kongresiyle sona erdi. 23 Şubat Pazar günü ise 8'inci Olağan Büyük Kongre ile partinin MKYK'sında değişimlerin yapılacağı öğrenildi.

Kongrede, "Adında AK, ışığında istikbal" ana sloganının yanı sıra 8 ayrı alt sloganın kullanılacağı kaydedildi. Kongrede kullanılacak müzik ve videolar ile ilgili çalışmalar da gözden geçirildi. AK Parti'nin 23 yılda gerçekleştirdiği yeniliklerin anlatıldığı bir videonun gösterileceği belirtildi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Büyük Kongre öncesinde listelerde yapılacak yeniliklere yönelik çalışmalar yapacağı kaydedildi. Erdoğan'ın "Yenilik ve enerji" mesajına uygun bir şekilde değişimleri gerçekleştireceği belirtiliyor.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN