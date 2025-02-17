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AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye sert tepki: Bir saniyelik yeri bile yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ana muhalefet partisi CHP üyelerinin kendi aralarındaki yarışta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı hedef alarak gündem belirlemeye çalışmalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur." dedi.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:49 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:49
AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’ye sert tepki: Bir saniyelik yeri bile yok

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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ana muhalefet partisi CHP üyelerinin kendi aralarındaki yarışta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı hedef alarak gündem belirlemeye çalışmalarına sert tepki gösterdi.

    AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları (Sosyal medya)AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları (Sosyal medya)

    Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.

    Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

    Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."

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