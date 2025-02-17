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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in son hali görüntülendi

İYİ Parti Genel Başkanlığını bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Meral Akşener'in son hali görüntülendi. Fotoğrafta Akşener'in sarı saçlı imajından uzaklaştığı görüldü.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 14:53 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 14:54
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in son hali görüntülendi

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    Önce genel ardından da yerel seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de bayrak değişimi yaşanmıştı.

    İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

    Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

    Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.

    Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet UçakİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak

    SİYASETİ BIRAKTIKTAN SONRA ORTALARDA GÖRÜNMÜYORDU: SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

    İyi Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, Akşener'i ziyaretine ilişkin bir fotoğraf karesi paylaştı.

    Fotoğrafta Akşener'in sarı saçlı imajından uzaklaştığı görüldü.

    Fotoğrafı paylaşan Uçak ise, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var." notunu düştü.

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